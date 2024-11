Mitchell Starc: मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के लिए बने खास, ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न जैसे दिग्गजों की लिस्ट में हुए शामिल

Mitchell Starc Got A Special Achievement: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इतिहास रच दिया है. वह वनडे फॉर्मेट में अपने घरेलू जमीं पर शिरकत करते हुए 100 विकेट चटकाने वाले 5वें गेंदबाज बन गए हैं. 34 वर्षीय कंगारू तेज गेंदबाज ने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज सैम अयूब को बोल्ड करते हुए यह खास उपलब्धि हासिल की है.

ऑस्ट्रेलियाई जमीं पर वनडे फॉर्मेट में खेलते हुए सर्वाधिक विकेट चटकाने का रिकॉर्ड पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली के नाम दर्ज है. उन्होंने कंगारू टीम के लिए 94 पारियों में 169 विकेट हासिल किए हैं.

Mitchell Starc having a usual day in office at MCG.



Removes both Abdullah Shafique and generational talent Saim Ayub in powerplay.#PAKvsAUS



