Mitchell Santner Statement After Defeat Against India: मैच गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा मैं जीपी और चैपी की पारी से खुश था. गेंदबाजी में हम पर दबाव बनाया गया. भारत के खिलाफ पहली गेंद से ही पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है.

'मैं जीपी और चैपी...', हार गई न्यूजीलैंड की टीम फिर भी खुश हैं मिचेल सैंटनर, जानें आखिर क्यों
Mitchell Santner Statement After Defeat Against India: भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी पांच मैचों की टी2 सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी 2026 को नागपुर में खेला गया. जहां न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त का सामना करना. मैच गंवाने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा, 'आपको जीतना ही होता है. हमारे लिए यह एक अच्छा मुकाबला रहा. पिछले दो वर्षों में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है. मैं जीपी (ग्लेन फिलिप्स) और चैपी (मार्क चैपमैन) की पारी से खुश था. गेंदबाजी में हम पर दबाव बनाया गया. भारत के खिलाफ पहली गेंद से ही पूरी तरह तैयार रहना पड़ता है.'

न्यूजीलैंड के कप्तान ने भारतीय पारी का अंतिम ओवर डेरिल मिचेल को सौंपा, जिन्होंने 21 रन लुटाए. इस पर कीवी कप्तान ने कहा, 'अंतिम ओवर (डेरिल) मिचेल से करवाना परिस्थितियों के हिसाब से सही रहा, क्योंकि उन्होंने स्पिन पर आक्रमण किया. (जैकब) डफी ने अपनी क्लास दिखाई है. मुझे अब भी 8वें नंबर पर बल्लेबाजी पसंद है, क्योंकि हमारे पास आगे आने के लिए और खिलाड़ी हैं.'

न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के बाद भारतीय कप्तान का बयान 

न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मुझे लगता है कि जब हम बोर्ड पर शानदार रन लगाते हैं तो यह हमेशा फायदेमंद होता है. अगर मैदान पर थोड़ी ओस हो, तो वह हमारे लिए बड़ा सकारात्मक पहलू बन जाता है. जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की, पावरप्ले में दबाव में आने के बाद भी मैच को खींचा और उसके बाद सभी बल्लेबाजों ने रुककर नहीं खेला.'

सूर्या ने पहले मुकाबले में 32 रनों का योगदान दिया. इसपर विचार साझा करते हुए उन्होंने कहा, 'जब मैं बैटिंग करने उतरा तो मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ. मेरे लिए यह बल्लेबाजी करने का बिल्कुल सही समय था. मैं पहले भी ऐसे हालात में बल्लेबाजी करता रहा हूं. मैंने नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की. मैंने जो भी शॉट्स खेले, उनकी मैं पिछले 2–3 हफ्तों से अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूं.'

फील्डिंग को लेकर सूर्या ने कहा, 'हम इस एक विभाग में लगातार सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं. जब भी मैदान पर उतरते हैं, बेहतर होने की कोशिश करते हैं. मैं खिलाड़ियों की कोशिश से बहुत खुश हूं.' (आईएएनएस इनपुट के साथ)

