गजब! सैंटनर और डफी का हैरतअंगेज कारनामा, न्यूजीलैंड की तरफ से T20I में यह रिकॉर्ड बनाने वाले पहले जोड़ीदार बने

New Zealand vs West Indies, 1st T20I: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 5 नवंबर को ऑकलैंड में खेला गया. जहां कैरेबियन टीम 7 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान जरुर कीवी टीम को सफलता हाथ नहीं लगी. मगर मैच के दौरान कप्तान मिचेल सैंटनर का प्रदर्शन लाजवाब रहा. 8वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 28 गेंदों का सामना किया. इस बीच 196.42 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 55 रन बनाने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 8 चौके और 2 खूबसूरत छक्के निकले.

मिचेल सैंटनर और जैकब डफी की जोड़ी ने रचा इतिहास

मैच के दौरान मिचेल सैंटनर और जैकब डफी ने 10वें विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी की. जिसके साथ ही उन्होंने एक विशेष उपलब्धि हासिल कर ली है. सैंटनर और डफी न्यूजीलैंड की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मैच में 10वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने वाले पहले जोड़ीदार बन गए हैं.

खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं, बल्कि पूर्व दिग्गज टिम साउथी और सेठ रेंस का रिकॉर्ड तोड़ा है. दोनों खिलाड़ियों ने कीवी टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के एक मैच में 10वें विकेट के लिए 36 रनों की साझेदारी की थी. मगर पिछले मुकाबले में 50 रनों की साझेदारी करते हुए सैंटनर और डफी ने यह विशेष उपलब्धि अब अपने नाम कर ली है.

वेस्टइंडीज को मिली जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो ऑकलैंड में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 164/6 रन बनाने में कामयाब हुई थी. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कैप्टन शाई होप सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 39 गेंद में 135.89 की स्ट्राइक रेट से 53 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 165 रनों के लक्ष्य की पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 157 रन तक ही पहुंच पाई. कीवी कैप्टन सैंटनर (नाबाद 55) ने अपनी टीम को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. मगर वह भी नाकामयाब रहे. परिणाम यह रहा कि कीवी टीम को पहले टी20 मुकाबले में 7 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

