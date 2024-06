मिचेल मार्श ने ब्रिजटाउन में मचाई तोड़फोड़, VIDEO देख आप भी हो जाएंगे हैरान

Mitchell Marsh Six Breaks Roof Solar Panel: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 17वां मुकाबला 8 जून को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बारबाडोस स्थित केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन में खेला गया. इस मैच में ऑस्ट्रेलियाई टीम को 36 रन से रोमांचक जीत मिली. मैच के दौरान कंगारू टीम के कप्तान मिचेल मार्श भी रंग में नजर आए. उन्होंने अपनी टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 25 गेंदों का सामना किया. इस बीच 140.00 की स्ट्राइक रेट से 35 रन की बेशकीमती पारी खेली. मैच में उनके बल्ले से 2 चौके और 2 बेहतरीन छक्के निकले. 32 वर्षीय ऑलराउंडर ने आदिल रशीद के ओवर में जिस तरह से गगनचुंबी छक्का लगाया. उसे देख वहां उपस्थित हर कोई हैरान रह गया.

दरअसल, यह वाक्या ऑस्ट्रेलियाई पारी के दौरान देखने को मिला. सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर के आउट होने के बाद मिचेल मार्श ने मैदान में कदम रखा. विपक्षी टीम के खिलाफ वह अच्छे टच में नजर आ रहे थे. इंग्लिश टीम के लिए पारी का नौवां ओवर आदिल रशीद लेकर आए. रशीद के इस ओवर की 5वीं गेंद थोड़ी शॉर्ट पिच रही. यह बात मार्श ने पहले ही भांप लिया था. फिर क्या था उन्होंने गेंद पर जोरदार प्रहार किया और देखते ही देखते गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई.

Mitchell Marsh 95 meter Six to adil Rashid and broke the Solar Panel of the Ground #DavidWarner #T20WorldCup2024 #Cricket #SBM #AUSvENG #AUSvsENG pic.twitter.com/9M3y6vRNxp