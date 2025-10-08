मिचेल मार्श ने चुनी भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड ODI संयुक्त प्लेइंग XI, चौंकाते हुए महान दिग्गज को नहीं दी जगह

Mitch Marsh picks his all-time combined ODI Playing 11: ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर मिचेल मार्श ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को मिलाकर ऑल टाइम ODI संयुक्त प्लेइंग XI का ऐलान किया है. फॉक्स क्रिकेट पर मार्श ने इस अनोखे वनडे प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. मार्श ने ओपनर के तौर पर डेविड वॉर्नर और एडम गिलक्रिस्ट का चुनाव किया है. वहीं, मार्श ने नंबर 3 पर सचिन तेंदुलकर और नंबर 4 पर विराट कोहली को जगह दी है. इसके अलावा मार्श की पंसद नंबर 5 पर जो रूट बने हैं.

वहीं, ऑस्ट्रेलिया दिग्गज क्रिकेटर ने महान माइकल बेवन को नंबर 6 पर और ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स को नंबर 7 पर जगह दी है. भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड ODI संयुक्त प्लेइंग XI में मिचेल मार्श ने स्पिनर के तौर पर शेन वार्न को नहीं बल्कि अनिल कुंबले का चुनाव किया है. वहीं, तेज गेंदबाज के तौर पर मार्श ने डैरेन गॉफ, जसप्रीत बुमराहर और जेम्स एंडरसन को ODI संयुक्त प्लेइंग XI में जगह दी है.

रिकी पोंटिंग को जगह नहीं

भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड ODI संयुक्त प्लेइंग XI में मिचेल मार्श ने भारत के 4 खिलाड़ियों को जगह दी है तो वहीं, ऑस्ट्रेलिया से 4 क्रिकेटरों का चुनाव किया है. वहीं, इंग्लैडं से मार्श ने तीन क्रिकेटरों को चुना है. चौंकाने वाली बात ये है कि भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड ODI संयुक्त प्लेइंग XI में मार्श ने महान रिकी पोंटिंग को नहीं चुना है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया का सबसे महान क्रिकेटर माना जाता है. पोंटिंग के अलावा रोहित शर्मा भी मार्श की ODI संयुक्त प्लेइंग XI में जगह बना पाने में असफल रहे हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड ODI संयुक्त प्लेइंग XI

डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया), एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया), सचिन तेंदुलकर (भारत), विराट कोहली (भारत) , जो रूट (इंग्लैंड), माइकल बेवन (ऑस्ट्रेलिया), एंड्रयू साइमंड्स (ऑस्ट्रेलिया), अनिल कुंबले (भारत) , डैरेन गॉफ (इंग्लैंड), जसप्रीत बुमराह (भारत) और जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड)