IND vs AUS, 1st ODI: 'सर्वश्रेष्ठ रन चेजर है', मिचेल मार्श ऐलान, विराट कोहली को बताया वनडे क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज

Mitchell Marsh on Virat Kohli and Rohit Sharma: भारतीय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को यहां पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच के लिये उतरेगी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीम में वापसी से जुड़े जज्बात के अलावा इस प्रारूप में पूर्णकालिक कप्तान बने शुभमन गिल पर भी नजरें रहेंगी . वहीं, मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने खासकर कोहली और रोहित को लेकर बड़ा बयान दिया है. मार्श ने माना है कि दोनों खिलाड़ी सफ़ेद गेंद के सबसे महान खिलाड़ी हैं. और उन्हें देखने का अलग ही मजा है.

कोहली और रोहित व्हाइट बॉल क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी

मार्श ने कहा, "मुझे ख़िलाफ़ काफ़ी बार खेलने का सौभाग्य मिला. वे निश्चित रूप से खेल के दिग्गज हैं. विराट, ख़ासकर इस सफ़ेद गेंद वाले फ़ॉर्मेट में, अब तक के सबसे बेहतरीन रन चेज़र हैं. मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं कि टिकटों की बिक्री इतनी ज़्यादा क्यों है और इतने सारे लोग उन्हें देखने क्यों आ रहे हैं. और अगर यह ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उनका आख़िरी दौरा है, तो मुझे उम्मीद है कि वे इसका आनंद लेंगे और मुझे उम्मीद है कि लोग ऑस्ट्रेलिया में दो महान खिलाड़ियों को खेलते हुए देख पाएंगे."

पैट कमिंस की चोट के कारण अनुपस्थिति में वनडे टीम की कमान संभालने वाले मार्श ने कहा कि घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करना अपने आप में एक सम्मान की बात है, उन्होंने कहा, "जब भी आप अपने देश की कप्तानी करते हैं, तो यह हमेशा एक बड़ा सम्मान होता है. घरेलू मैदान पर खेलना हमेशा बेहद खास होता है और सभी रिपोर्टों के अनुसार, वहाँ दर्शकों की भारी भीड़ होगी." उन्होंने आगे कहा, "भारत के खिलाफ स्टेडियम को खचाखच भरा देखना हमारे ग्रुप के लिए एक शानदार अनुभव होगा.

टीमें :

भारत : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, नीतिश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल

आस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कप्तान ) , जेवियर बार्लेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुन्हेमन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवन, जोश फिलीप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट , मिचेल स्टार्क ।

मैच का समय : सुबह नौ बजे से