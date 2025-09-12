कौन हैं मोहम्मद नवाज? जिन्हें माइक हेसन ने बताया मौजूदा समय का बेस्ट वर्ल्ड स्पिनर

Mike Hesson Big Statement: एशिया कप 2025 के चौथे मुकाबले में आज (12 सितंबर) पाकिस्तान की भिड़ंत ओमान के साथ है. अहम मुकाबले से पूर्व ग्रीन टीम के मौजूदा हेड कोच माइक हेसन ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्पिनर करार दिया है. उन्होंने पाकिस्तान बनाम ओमान मुकाबले से पूर्व प्रेस कांफ्रेस के दौरान सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'मोहम्मद नवाज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं.'

दरअसल, प्रेस कांफ्रेस के दौरान हेसन से सवाल किया गया था कि रविवार का मैच कलाई के स्पिनरों के बीच होगा. इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'हमारी टीम की खूबसूरती यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं. हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो मौजूदा समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं. उनकी वापसी के बाद से पिछले छह महीनों में उनकी रैंकिंग इसी स्तर पर रही है.'

कौन हैं मोहम्मद नवाज?

मोहम्मद नवाज का जन्म 21 मार्च साल 1994 में पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में हुआ था. वह बाएं हाथ से बल्लेबाजी और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं. ग्रीन टीम के लिए उन्होंने खबर लिखे जाने तक छह टेस्ट, 39 वनडे और 71 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं.

इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 10 पारियों में 16.00 की औसत से 144, वनडे की 30 पारियों में 18.86 की औसत से 434 और टी20 की 48 पारियों में 18.22 की औसत से 638 रन निकले हैं.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने टेस्ट की 12 पारियों में 31.00 की औसत से 16, वनडे की 39 पारियों में 35.20 की औसत से 45 और टी20 की 68 पारियों में 22.55 की औसत से 70 सफलता प्राप्त की है.

