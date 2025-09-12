'टीम के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है...', कौन है वो कप्तान? जिसके मुरीद हुए वसीम अकरम

Wasim Akram Big Statement: एशिया के 17वें सीजन का आगाज पाकिस्तान के नजरिए से सच में आज से शुरू हो रहा है. ग्रीन टीम की भिड़ंत ओमान के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने मौजूदा कप्तान सलमान अली आगा की जमकर सराहना की है. उन्होंने सलमान को निस्वार्थ कप्तान करार दिया है.

बातचीत के दौरान अकरम ने कहा, 'सलमान अली आगा की एक अच्छी बात ये है कि वो एक निस्वार्थ कप्तान हैं. जिन्होंने टीम के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है. उनके अंदर एक अच्छे कप्तान के सारे गुण नजर आते हैं. भविष्य में वह एक अच्छे कप्तान बन सकते हैं.'

सलमान आगा को बनाया गया है एशिया कप के लिए कप्तान

आपको बता दें कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे धुरंधरों को नजरअंदाज करते हुए पीसीबी ने एशिया कप 2025 के लिए सलमान आगा को अपना कप्तान बनाया है.

अहम टूर्नामेंट से पूर्व उनकी टीम ट्राई सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम करने में कामयाब हुई थी. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि उनके देखरेख में पाकिस्तान की टीम एशिया कप में भी सराहनीय प्रदर्शन करेगी.

सलमान आगा का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें आगा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए खबर लिखे जाने तक 25 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 23 पारियों में 27.17 की औसत से 489 रन निकले हैं.

आगा के नाम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चार अर्धशतक दर्ज है. यहां उन्होंने अबतक 116.43 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है. क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से खबर लिखे जाने तक 43 चौके और 15 छक्के देखने को मिले हैं.

