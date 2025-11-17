'तुम हारने लायक ही हो', दक्षिण अफ्रीका से भारत की हार के बाद माइकल वॉन का बयान वायरल

Michael Vaughan reaction viral on Indian Team: कोलकाता में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत को साउथ अफ्रीका ने 30 रन से हरा दिया. कोलकाता टेस्ट मैच तीन दिन में ही खत्म हो गया. भारत की हार को लेकर पूर्व दिग्गज काफी खफा है वहीं, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने भारतीय टीम का मजाक बना दिया है. वॉन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर भारतीय टीम के हार पर तंज कसा है. वॉन ने अपने पोस्ट में लिखा है कि भारतीय टीम टेस्ट मैच हारने के लायक ही थी.

माइकल वॉन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, "इस तरह की पिच तैयार करें और आप विश्व टेस्ट चैंपियन के खिलाफ हारने के लायक हैं... दक्षिण अफ्रीका की शानदार जीत." माइकल वॉन का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैन्स को उनकी यह बातें काफी चुभ रही है.

Prepare a pitch like that and you deserve to lose against the World Test champs …. brilliant win by SA …. #INDvSA — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 16, 2025

बता दें कि तीन दिन में टेस्ट खत्म होने को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था. खासकर पिच को लेकर पूर्व दिग्गज बयान दे रहे हैं और टीम इंडिया की रणनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं. पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने पिच को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. कुंबले ने कहा कि, "मैं बचपन से ईडन गार्डन पर क्रिकेट खेल रहा हूं लेकिन ऐसी पिच मैंने आजतक नहीं देखी थी. तीन दिनों में ही कोलकाता की पिच का यह हाल होना निराश करता है."

पिच के समर्थन में आए गौतम गंभीर

गंभीर ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ऐसा नहीं है कि यह खेलने लायक नहीं थी। यह (पिच) बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमने मांगी थी और हमें यही मिला. यहां के क्यूरेटर (सुजन मुखर्जी) बहुत सहयोगी रहे. मुझे लगता है कि यह एक ऐसा विकेट है जो आपकी मानसिक दृढ़ता का आकलन कर सकती है क्योंकि अच्छे डिफेंस के साथ खेलने वालों ने रन बनाए हैं."