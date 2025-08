'सिराज के यॉर्कर पर एटकिंसन का बोल्ड होना नहीं', टेस्ट सीरीज में क्या था सबसे पसंदीदा पल, माइकल वॉन ने बताया

Michael Vaughan on favorite moment in Test Series: भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज काफी यादगार रहा. सीरीज 2-2 की बराबरी पर रहा. ओवल टेस्ट मैच भारत ने 6 रन से जीतकर सीरीज को बराबरी पर लाने में सफलता हासिल की. ओवल टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज ने कमाल की गेंदबाजी की और 9 विकेट लेने में सफल रहे. सिराज को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया .इस सीरीज में सिराज सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और कुल 23 विकेट चटकाए. (What was the Favourite moment of Test Series, IND vs ENG)

इस सीरीज में पहला टेस्ट मैच में कई ऐसे पल देखने को मिले जिसने फैन्स को रोमांच के सागर में गोते लगाने का मौका दिया. ऐसे में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अपने सबसे फेवरेट पल के बारे में बताया है. बीबीसी क्रिकेट के साथ बात करते हुए माइकल वॉन ने टेस्ट सीरीज से अपना सबसे फेवरेट पल का चुनाव किया है.

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने कहा, "मेरे लिए यह वह पल था जब जो रूट ने ओवल में अपना 39वां शतक बनाया, और उन्होंने अपना हेलमेट उतार दिया और अपनी जेब से ग्राहम थोर्प का हेडबैंड निकाला, फिर उन्होंने ऊपर देखकर हमारे महान साथी ग्राहम थोर्प को याद किया." (Michael Vaughan on Joe Root Moment)

टेस्ट सीरीज का पूरा शेड्यूल और परिणाम

टेस्ट तारीख वेन्यू, जीत/हार/ड्रा पहला टेस्ट 20 जून से 24 जून हेडिंग्ले लीड्स, इंंग्लैंड जीता दूसरा टेस्ट 2 जुलाई से 6 जुलाई एजबेस्टन, बर्मिंघम, भारत जीता तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से 14 जुलाई लॉर्ड्स, लंदन, इंग्लैंड जीता चौथा टेस्ट 23 जुलाई से 27 जुलाई ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर, ड्रा पांचवां टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त द ओवर, लंदन, भारत जीता

आखिरी टेस्ट में भारत की रोमांचक जीत

भारत के 374 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने चौथे दिन जब छह विकेट पर 339 रन बनाए थे तब खराब रोशनी और बारिश के कारण खेलना रोकना पड़ा था. इंग्लैंड को अंतिम दिन जीत के लिए 35 रन जबकि भारत को चार विकेट की दरकार थी. सिराज की अगुआई में भारत ने हालांकि इंग्लैंड को 85.1 ओवर में 367 रन पर समेट दिया और रोमांचक जीत दर्ज की. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 126 रन देकर चार विकेट चटकाए.