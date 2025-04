MI vs KKR: 'वह खुद का...', सोशल मीडिया रोहित पर बुरी तरह भड़का

जैसे-जैसे इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 2025) आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लेकर सवाल और आलचोना का स्तर भी ऊंचा होता जा रहा है. इसे रोकने का मौका 'मुंबई के राजा' के पास सोमवार को था, लेकिन 12 गेंदों पर खासा जूझने के बाद वह एक बार फिर सस्ते में लौट गए. हालांकि, एक छक्का जड़कर उन्होंने ट्रेलर दिखाया जरूर था, लेकिन स्पेन्सर जॉनसन और हर्षित राणा की गेंदों ने उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया. और इन्हें झेलने के ाबद वह आउट हुए भी तो उस रसेल के खिलाफ, जिसका केकेआर पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं करता. एक और नाकामी के साथ ही रोहित का तीन मैचों में औसत 7.00 पर गिर गया है. इतने ही मैचों में 21 रन के साथ. ऐसे में फैंस का गुस्सा कैसा है, यह आप इन कमेंटों से समझें.

अब ये बातें तोे सुननी ही पड़ेंगी...रोहित के हाथों से समय निकल रहा है

ये देखिए, ऐसे भी कमेंट आएंगे ही आएंगे

This meme never gets old.



Rohit Sharma is the most overrated player ever.#MIvsKKR pic.twitter.com/cFtDU88FlC — Krishna. (@KrishVK_18) March 31, 2025

रोहित अपना भला नहीं कर रहे. यहां गंभीर क्रिकेट समीक्षक भी हैं

By dragging his career now, Rohit Sharma is not doing any favour to himself. With every game, he is denting his own legacy at MI.



Rohit Sharma should gracefully retired before ruthless MI make him sit on bench. pic.twitter.com/qj23qN3leb — Rajiv (@Rajiv1841) March 31, 2025

कुछ साल पहले ही रिटायर हो जाना चाहिए था. जब प्रदर्शन ऐसा होगा, तो ऐसी भी आवाजें आएंगी

Rohit Sharma has been a liability for MI in recent years, and he should've retired a few years ago. He is the one everyone should be talking about, not Dhoni who is striking good, keeping fastest and bringing the highest TRP. pic.twitter.com/bdAuHBubGd — Div🦁 (@div_yumm) March 31, 2025

इनका कहना है कि रोहित आईपीएल को गंभीरता से नहीं ले रहे..यह तो कुछ ज्यादा ही हो गया

Just 22 days ago, same Rohit Sharma was smashing sixes against peak New Zealand bowlers in an ICC final. And now, he's playing like he doesn't even know what batting is.



This guy literally doesn't take IPL seriously. pic.twitter.com/0xxEmGZiAB — Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) March 31, 2025

मीम मास्टर भी सक्रिय हो चुके हैं. अभी रचनात्मकता का स्तर और भी ऊंचा होने की उम्मीद है