Rohit Sharma ने गिनाई GT के खिलाफ हार की बड़ी वजह, "मैं आज फैसले में..."

Rohit Sharma

Rohit Sharma Statement After Lose vs GT: मुंबई बनाम गुजरात के बीच खेले गए आईपीएल 2023 के दूसरे क्वालीफ़ायर मुकाबले (MI vs GT Qualifier 2) में मुंबई इंडियंस को गुजरात टाइटंस के हाथों 62 रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय बल्लेबाजी की युवा सनसनी शुभमन गिल की आकर्षक शतकीय पारी (Shubman Gill Century vs MI) और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहित शर्मा के पांच विकेट (Mohit Sharma Five Wicket Hall) के दम पर गुजरात टाइटंस ने शुक्रवार को यहां दूसरे क्वालीफायर में मुंबई इंडियंस को 62 रन से करारी शिकस्त देकर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) में लगातार दूसरे खिताब की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए.