Net Worth: मयंती लैंगर और संजना गणेशन में से किसके पास ज्यादा पैसा? एक की नेटवर्थ 10 गुना से भी अधिक

भारत में क्रिकेट का क्रेज इस कदर है कि सिर्फ खिलाड़ियों को ही नहीं, बल्कि उसे दर्शकों तक पहुंचाने वाले चेहरों को भी स्टार बना देता है. टीवी स्क्रीन पर करोड़ों दर्शकों से जुड़ने वाली दो फेमस स्पोर्ट्स प्रेजेंटर मयंती लैंगर और संजना गणेशन ने अपनी अलग पहचान बनाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कमाई और नेटवर्थ के मामले में इन दोनों में कौन आगे है? दोनों बड़े टूर्नामेंट्स का हिस्सा रही हैं, मगर संपत्ति के आंकड़े चौंकाने वाले हैं.

मयंती लैंगर की बात करें तो वह भारत की प्रमुख स्पोर्ट्स प्रेजेंटर्स में से एक हैं. बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की रिपोर्टिंग करने के वर्षों के अनुभव के साथ, उन्होंने न केवल एक मजबूत पहचान बनाई है, बल्कि काफी संपत्ति भी अर्जित की है. उनकी नेटवर्थ उनके पति, पूर्व भारतीय क्रिकेटर स्टुअर्ट बिन्नी की संपत्ति से कहीं अधिक है. 8 फरवरी 1985 को जन्मीं मयंती लैंगर ने अपने स्पोर्ट्स पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'फुटबॉल कैफे' से की थी.

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इसके बाद उन्होंने 2010 फीफा विश्व कप, 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2011 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2014 में इंडियन सुपर लीग जैसे बड़े टूर्नामेंटों को होस्ट किया है. एक लोकप्रिय चेहरा होने के नाते, वह स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग का एक अहम हिस्सा बनी हुई हैं. मयंती लैंगर अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा प्रमुख स्पोर्ट्स नेटवर्क्स के लिए एंकरिंग करके हासिल करती हैं.

मयंती लैंगर की नेटवर्थ कितनी है?

इसके अलावा, कई ब्रांड एंडोर्समेंट भी उनकी संपत्ति में इजाफा करते हैं. सैलरी और नेटवर्थ कवर करने वेबसाइट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक, मयंती लैंगर की अनुमानित नेटवर्थ लगभग 83 करोड़ रुपये है. मयंती लैंगर ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बीए (ऑनर्स) की डिग्री हासिल की है. अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के दौरान स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में उनकी रुचि जगी.

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संजना गणेशन ने होस्ट के रूप में बनाई पहचान

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पत्नी और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर संजना गणेशन ने स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में एक सफल करियर बनाया है. आज वह भारत में क्रिकेट आयोजनों को कवर करने वाले प्रमुख चेहरों में से एक हैं. अपने आत्मविश्वास से भरे प्रेजेंटेशन स्टाइल और खेल की गहरी समझ के लिए जानी जाने वालीं संजना ने एक भरोसेमंद स्पोर्ट्स पत्रकार और टेलीविजन होस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई है.

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पिछले कुछ वर्षों में, वह कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंटों और प्रसारणों से जुड़ी रही हैं. ग्राउंड पर रिपोर्टिंग, खिलाड़ियों के साथ बातचीत और पैनल होस्ट करने की उनकी भूमिकाओं ने उन्हें पूरे देश में क्रिकेट दर्शकों के बीच एक जाना-पहचाना चेहरा बना दिया है. स्पोर्ट्स मीडिया में संजना का सफर कोई आम या पारंपरिक सफर नहीं था. ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में आने से पहले, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करने के बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया था.

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हालांकि, कम्युनिकेशन और मीडिया के प्रति उनके जुनून ने धीरे-धीरे उन्हें टेलीविजन की दुनिया की ओर खींच लिया. बाद में, वह स्पोर्ट्स प्रेजेंटेशन की दुनिया में आ गईं, जहां उन्होंने अपनी स्पष्ट बातचीत, दिलचस्प इंटरव्यू और कैमरे के सामने अपने पेशेवर अंदाज से बहुत जल्दी पहचान बना ली. क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में उनके काम में प्री-मैच और पोस्ट-मैच शो को एंकर करना, खिलाड़ियों का इंटरव्यू लेना, और बड़े टूर्नामेंटों के दौरान लाइव सेगमेंट को होस्ट करना शामिल है.

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संजना गणेशन की नेटवर्थ कितनी है?

आर्थिक रूप से भी संजना ने खुद को एक सफल मीडिया प्रोफेशनल के रूप में स्थापित किया है. कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे टेलीविजन होस्टिंग और विशेष स्पोर्ट्स कवरेज के लिए प्रति अपीयरेंस (एक बार काम करने के लिए) लगभग 20 लाख से 40 लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. इन कामों में आमतौर पर बड़े टूर्नामेंटों का ब्रॉडकास्ट, स्पोर्ट्स शो और इवेंट होस्टिंग शामिल होती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, संजना गणेशन की नेटवर्थ लगभग 8 करोड़ रुपये है.

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भारतीय स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और संजना गणेशन की शादी 15 मार्च 2021 को गोवा में हुई थी. उनका एक बेटा है जिसका नाम अंगद जसप्रीत बुमराह है. अंगद का जन्म 4 सितंबर 2023 को हुआ था.

कौन ज्यादा अमीर है?

नेटवर्थ के लिहाज से मयंती लैंगर, संजना गणेशन से काफी आगे हैं. जहां मयंती की अनुमानित संपत्ति 83 करोड़ रुपये बताई जाती है, वहीं संजना की नेटवर्थ करीब 8 करोड़ रुपये है. यानी उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार मयंती लैंगर की कुल संपत्ति संजना गणेशन के मुकाबले लगभग 10 गुना से भी ज्यादा है.

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