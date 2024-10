Mayank Yadav, IND vs BAN: तीसरे टी-20 में मयंक ने डाली इतनी स्पीड से गेंद, विश्व क्रिकेट में मचाई सनसनी

Mayank Yadav Bowling Speed in 3rd T20I: तीसरे टी-20 में (IND vs BAN, 3rd T20I) भारत को 133 रनों से जीत मिली. बांग्लादेश को भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 3-0 से हरा दिया. हैदराबाद में खेले गए तीसरे टी-20 में मयंक ने कमाल की गेंदबाजी की और 4 ओवर में 32 रन देकर दो विकेट लेने में सफल रहे. बता दें कि तीसरे टी-20 में जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने आई तो पारी की पहली ही गेंद पर मयंक यादव ने ओपनर बैटर को अपनी शॉट गेंद पर स्पीड से चकमा देकर रियान पराग के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा. मयंक ने परवेज़ हुसैन इमोन को आउट कर बांग्लादेश को पहला झटका दिया था. पहले ही ओवर में पहली ही गेंद पर विकेट लेने के बाद मयंक को दूसरा विकेट महमूदुल्लाह के रूप में मिला. भारत ने नए सनसनी मयंक ने 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर महमूदुल्लाह को पराग के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखाई.

Suryakumar Yadav congratulating Mahmudullah on his T20i career. - Mayank Yadav shining for India! 🇮🇳 pic.twitter.com/kK0kRd7tqq

आईपीएल में 156.7kmph की स्पीड से गेंद करके तहलका मचाने वाले मयंक बांग्लादेश के खिलाफ टी-20 सीरीज में 150 से ज्यादा की स्पीड से गेंद नहीं फेंक पाए. मयंक ने इस सीरीज में अपनी सबसे तेज गेंद 150.3 kmph की रफ्तार के साथ गेंद फेंकने में सफल रहे. भले ही मयंक 150 से ज्यादा की स्पीड के साथ गेंद नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ से जरूर विश्व क्रिकेट को प्रभावित किया है.

Mayank Yadav touched 150 in the series, Bangladesh yet to reach.#INDvsBAN pic.twitter.com/gfG5fO9M5D