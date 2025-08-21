विज्ञापन
विशेष लिंक

मैट हेनरी ने रच दिया इतिहास, 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के दूसरे गेंदबाज

Matt Henry, Welsh Fire vs Southern Brave: मैट हेनरी द हंड्रेड टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे किफायती स्पेल डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मैट हेनरी ने रच दिया इतिहास, 'द हंड्रेड' टूर्नामेंट में यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के दूसरे गेंदबाज
मैट हेनरी का ऐतिहासिक कारनामा
  • द हंड्रेड टूर्नामेंट के 21वें मैच में साउदर्न ब्रेव ने वेल्श फायर को चार रन से हराया
  • मैट हेनरी ने वेल्श फायर की ओर से खेलते हुए 20 गेंदों में केवल पांच रन खर्च किए
  • मैट हेनरी ने दो विकेट लिए और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे किफायती गेंदबाजी स्पेल का रिकॉर्ड बनाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Matt Henry, Welsh Fire vs Southern Brave: द हंड्रेड टूर्नामेंट का 21वां मुकाबला 20 अगस्त 2025 को साउदर्न ब्रेव और वेल्श फायर के बीच कार्डिफ में खेला गया. जहां साउदर्न की टीम नजदीकी मुकाबले में चार रन से बाजी मारने में कामयाब रही. टूर्नामेंट के 21वें मुकाबले में जरुर वेल्श की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. मगर मैट हेनरी ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए एक बड़ी उपलब्धी अपने नाम कर ली है. वह द हंड्रेड टूर्नामेंट के इतिहास में दूसरे सबसे किफायती स्पेल डालने वाले गेंदबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर स्पेंसर जॉनसन का नाम आता है. जिन्होंने साल 2023 में अपनी 20 गेंदों में सिर्फ एक रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाए थे.

जॉनसन के बाद दूसरे स्थान पर अब मैट हेनरी आ गए हैं. जिन्होंने साउदर्न ब्रेव बनाम वेल्श फायर मुकाबले में वेल्श फायर की तरफ से शिकरत करते हुए कुल 20 गेंदे फेंकी. इस दौरान महज पांच रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार ल्यूस डू प्लॉय (02) के अलावा जेसन रॉय (04) बने.

हालांकि, हेनरी के इस कहर बरपाती गेंदबाजी के बावजूद वेल्श फायर की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. कार्डिफ में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउदर्न ब्रेव की टीम 100 गेंदों में आठ विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए वेल्श फायर की टीम 100 गेंदों में आठ विकेट के नुकसान पर 125 रन तक ही पहुंच पाई. परिणामस्वरूप उसे चार रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- हमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट और गौरव वापस लाना होगा, वेंकटेश प्रसाद के बयान से मची खलबली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Zealand, Matthew James Henry, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com