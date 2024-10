Matt Henry: मैट हेनरी ने रच दिया इतिहास, गर्व से अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में लिया जाएगा उनका नाम

Matt Henry Created History: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने इतिहास रच दिया है. वह अपनी टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट चटकाने वाले संयुक्त रूप से दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रिचर्ड हैडली का नाम आता है. जिन्होंने 25 मुकाबलों में 100 विकेट चटकाने का कारनामा किया था. उसके बाद अब दूसरे स्थान पर नील वैगनर के साथ-साथ मैट हेनरी का नाम आता है. इन दोनों ही गेंदबाजों ने क्रमशः 26-26 मुकाबलों में 100 विकेट प्राप्त किए हैं. लिस्ट में तीसरे स्थान पर ब्रूस टेलर काबिज हैं. टेलर को अपने 27वें टेस्ट मैच में 100 विकेट प्राप्त हुए थे.

25 मैच - रिचर्ड हैडली

26 मैच - नील वैगनर

26 मैच - मैट हेनरी

27 मैच - ब्रूस टेलर

Matt Henry becomes the joint second fastest NZ bowler to take 100 wickets in Tests



Fastest to 100 wickets for New Zealand



25 matches - Richard Hadlee

26 matches - Neil Wagner

26 matches - Matt Henry

27 matches - Bruce Taylor pic.twitter.com/JOQ61Ne2tb