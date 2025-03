Matt Henry: मैट हेनरी का ऐतिहासिक कारनामा, एक ही मैच में बना डाले 3 हैरतअंगेज रिकॉर्ड

Matt Henry Made Three Big Records: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लीग चरण का 12वां मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में खेला जा रहा है. जहां कीवी टीम के तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने उम्दा गेंदबाजी करते हुए कई उपलब्धियां अपने नाम की है. वह न्यूजीलैंड की तरफ से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ एक मैच में पांच विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. यही नहीं पूरी दुनिया में वह भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं. आज के मुकाबले में उन्होंने कुल आठ ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 5.25 की इकोनॉमी से 42 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार शुभमन गिल, विराट कोहली, हार्दिक पंड्या, रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी बने.

5/42 - मैट हेनरी (न्यूजीलैंड) - दुबई - 2025

4/25 - नावेद उल हसन (पाकिस्तान) - बर्मिंघम - 2004

4/36 - शोएब अख्तर (पाकिस्तान) - बर्मिंघम - 2004

4/62 - डगलस होंडा (जिम्बाब्वे) - कोलंबो - 2002

येही नहीं मैट हेनरी दुबई में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पूर्व क्रिकेटर जैकब ओरम और शायनी ओ'कॉनर के खास क्लब में शामिल हो गए हैं. हेनरी से पहले कीवी टीम की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी में केवल जैकब ओरम और शायनी ओ'कॉनर ने ही पांच विकेट चटकाए थे. मगर भारत के खिलाफ पंजा हासिल करते हुए हेनरी भी अब इन दिग्गजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

