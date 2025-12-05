विज्ञापन
विशेष लिंक

वर्ल्ड क्रिकेट में जो नहीं कर पाया कोई, वो महारिकॉर्ड बनाकर मार्नस लाबुशेन ने सबको चौंकाया

Marnus Labuschagne, Australia vs England: मार्नस लाबुशेन डे नाइट टेस्ट मैचों में 1,000 रन पूरा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
वर्ल्ड क्रिकेट में जो नहीं कर पाया कोई, वो महारिकॉर्ड बनाकर मार्नस लाबुशेन ने सबको चौंकाया
Marnus Labuschagne
  • मार्नस लाबुशेन ने डे नाइट टेस्ट मैचों में 1,000 रन पूरे करने का अनूठा रिकॉर्ड बनाया है
  • 31 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ एशेज सीरीज में हासिल की है
  • यह रिकॉर्ड उन्होंने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दौरान प्राप्त किया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Marnus Labuschagne, Australia vs England: मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) ने इतिहास रच दिया है. वह डे-नाइट टेस्ट मैचों में 1,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 31 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने यह बड़ी उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की एशेज सीरीज के दूसरे मुकाबले में हासिल की है. ब्रिस्बेन टेस्ट में इंग्लैंड की तरफ से पहली पारी में बनाए गए 334 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए वह कंगारू टीम की तरफ से पारी का आगाज करने मैदान में आए. इस बीच उन्होंने कुल 78 गेंदों का सामना किया और 83.33 की स्ट्राइक रेट से 65 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को 9 चौके और 1 छक्का देखने को मिला. 

पिंक बॉल टेस्ट में भी लाबुशेन ने रचा इतिहास 

यहीं नहीं मार्नस लाबुशेन पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में भी शुरूआती 1000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक उन्होंने 16 पारियों में 1003 रन ठोके हैं. दूसरे स्थान पर स्टीव स्मिथ का नाम आता है. जिन्होंने 25 पारियों में 827* रन बनाए हैं. 753 रन के साथ डेविड वॉर्नर तीसरे और 752 रनों के साथ ट्रेविस हेड चौथे स्थान पर काबिज हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

पिंक बॉल टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 4 खिलाड़ी 

1003* - मार्नस लाबुशेन - 16 पारी 
827* - स्टीव स्मिथ - 25 पारी 
753 - डेविड वॉर्नर - 17 पारी 
752 - ट्रेविस हेड - 16 पारी 

पिंक बॉल टेस्ट में एक टीम के खिलाफ सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी

3* - मार्नस लाबुशेन - बनाम इंग्लैंड
3* - जो रूट - बनाम ऑस्ट्रेलिया
2 - असद शफीक - बनाम ऑस्ट्रेलिया
2 - डैरेन ब्रावो - बनाम पाकिस्तान 

टेस्ट क्रिकेट में 1,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी

रेड बॉल से - आर्थर श्रूस्बरी (1893)
पिंक बॉल से - मार्नस लाबुशेन (2025)

जोफ्रा आर्चर के खिलाफ 100+ टेस्ट रन

112 रन- मार्नस लाबुशेन - 10 पारी
100* - स्टीव स्मिथ - 7 पारी 

यह भी पढ़ें- 'मुझे दुख और अफसोस है...', पर्थ में जीत के बावजूद ऑस्ट्रेलिया को हुआ करोंड़ों का नुकसान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Australia, Marnus Labuschagne, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now