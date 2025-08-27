विराट कोहली नहीं, इंग्लैंड पेसर मार्क वुड ने इस भारतीय खिलाड़ी को बताया अपने करियर का सबसे खतरनाक बल्लेबाज

Mark Wood Picks Rohit Sharma as Toughest Indian Batter in World: इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ मार्क वुड ने रोहित शर्मा को अपने करियर में अब तक का सबसे मुश्किल भारतीय गेंदबाज़ बताया है. उनका कहना है कि जब उनका बल्ला पूरी तरह से लय में होता है, तो ऐसा लगता है जैसे वह "बस थोड़ा चौड़ा हो गया है". वुड, जो घुटने की चोट के कारण भारत के खिलाफ घरेलू मैदान पर हुई पाँच मैचों की कड़ी टेस्ट सीरीज़ से चूक गए थे, इस सर्दी में होने वाली एशेज सीरीज़ से पहले सितंबर में काउंटी चैंपियनशिप में डरहम के साथ वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं. द ओवरलैप क्रिकेट पॉडकास्ट पर बात करते हुए, वुड ने बताया कि भारत के खिलाफ खेलते हुए उन्हें किन बल्लेबाज़ों का सामना करना सबसे मुश्किल लगा.

"हां, अपने करियर के अलग-अलग दौर में, मैं रोहित शर्मा को चुनूंगा. मुश्किल इसलिए क्योंकि शॉर्ट बॉल के सामने, मुझे लगता है कि मेरे पास उन्हें आउट करने का मौका है, लेकिन अगर वह उस दिन लय में हों, तो वह धुआंधार बल्लेबाज़ी करते हैं." "तो, वह मुश्किल थे. वुड ने कहा, "मुझे हमेशा लगता था कि उनका बल्ला बड़ा है, बस चौड़ा होता जा रहा है."

हाल के वर्षों में सबसे तेज़ गेंदबाज़ों में से एक, वुड, जो लगातार 145 किमी प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ़्तार से गेंदबाज़ी करने की क्षमता रखते हैं, विराट कोहली और ऋषभ पंत को भी काफ़ी तरजीह देते हैं. "कोहली, ज़ाहिर है. अविश्वसनीय प्रतिस्पर्धी, ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में मुझे लगता था कि चौथे, पांचवें स्टंप पर उसकी कमज़ोरी है, उसे अंदर खींचो. जब मैं उसे वहाँ गेंदबाज़ी करता हूँ तो हम उसे कभी मिस नहीं करते. इसलिए, यह मुश्किल था."

हालांकि रोहित और कोहली टी20ई और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन दोनों वनडे प्रारूप में सक्रिय हैं. पंत के बारे में बात करते हुए, वुड ने इस विकेटकीपर-बल्लेबाज़ की निडरता को उनकी सबसे बड़ी ताकत बताया. "मुझे लगता है कि आपको अपना धैर्य बनाए रखना होगा. मैं यही कहूँगा. वह इतना अप्रत्याशित हो सकता है कि यह उसके हाथों में खेल जाता है. अगर आप हमेशा एक जैसे रहते हैं, तो उसकी नज़र बहुत अच्छी है, वह जहाँ चाहता है वहाँ हिट करता है." वुड ने पंत के बारे में कहा, "आपको धीमी गेंद, ऊँची बाउंसर या तेज़ यॉर्कर के साथ खेलना होगा."

इस तेज़ गेंदबाज़ ने कहा कि वह 21 नवंबर से पर्थ में शुरू होने वाली एशेज सीरीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले खुद को परखने के लिए डरहम के लिए लाल गेंद के मैचों में खेलना चाहते हैं. वुड ने बेटफ़ेयर के स्टिक टू क्रिकेट पॉडकास्ट को बताया, "मैं डरहम के लिए खेलने की उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि सितंबर में कुछ मैच हैं - इसलिए मैं उनमें से एक या दो मैच खेलने की कोशिश करूँगा."

"चोट ठीक है. यह 50/50 था कि मैं भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं लॉर्ड्स में गेंदबाजी कर रहा था और फिर अगले दिन मेरे घुटने में फिर से सूजन आ गई, इसलिए मैंने उसे खाली करवाया और तब से मैं बस सर्दियों को देखते हुए आराम से खेल रहा हूँ." इंग्लैंड ने अभी तक अपनी एशेज टीम की घोषणा नहीं की है, लेकिन वुड इस बड़े दौरे के लिए उनकी योजनाओं का हिस्सा हैं. "मेरी अच्छी देखभाल की गई है और मैं बहुत सतर्क हूँ, यही स्थिति रही है. मैं इसे महत्व देता हूं, क्योंकि वे चाहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंचूं."