IND vs SA 2nd Test: 'दो दिन तक फील्डिंग के लिए तैयार थे...' 6 विकेट झटकने के बाद मार्को जानसेन ने किया बड़ा खुलासा

India vs South Africa 2nd Test Day 3, Marco Jansen Statement: भारतीय टीम बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट की पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर सिमट गई. साउथ अफ्रीका ने 288 रन की बढ़त के बावजूद टीम इंडिया को फॉलोऑन नहीं देने का फैसला किया है. भारतीय बल्लेबाजों के पास मार्को जानसेन की शॉर्च पिच गेंदों का कोई जवाब नहीं था. जानसेन ने 19.5 ओवरों में 48 दिए और 6 विकेट झटके. इसके अलावा साइमन हार्मर ने 3 विकेट झटके. जानसेन ने इससे पहले बल्ले से भी कमाल दिखाया था और 91 गेंदों में 93 रनों की पारी खेली थी. वहीं तीसरे दिन भारतीय बल्लेबाजी को झकझोरने के बाद जानसेन ने कहा कि पिच से थोड़ा सा उछाल और पेस मिला था और उन्होंने इसका फायदा उठाया.

तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद मार्को जानसेन ने कहा,"विकेट में स्पष्ट रूप से अच्छी गति और उछाल है. बहुत अधिक स्विंग नहीं है. एक बार जब हमने देखा कि विकेट में थोड़ा उछाल और बेहतर गति है तो हमने उसका उपयोग करने की कोशिश की. जाहिर तौर पर लोगों के लिए और विशेष रूप से मेरे लिए एक अच्छा दिन है. लेकिन हां, मुझे लगता है कि जब गेंद ज्यादा नहीं घूम रही थी और कुछ समय के लिए रुका हुआ समय था तो स्पिनरों ने वास्तव में अच्छा काम किया."

जानसेन ने आगे कहा,"मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि स्पिनरों ने शानदार काम किया और मैं भाग्यशाली हूं कि उन्होंने इसका फायदा उठाया. किसने कहा कि हमने कड़ा संघर्ष नहीं किया? जैसा कि मैंने कहा, विकेट में थोड़ी गति और उछाल थी, जो अच्छा था. हमने सोचा था कि हम शायद फील्डिंग करने जा रहे थे, या हम कम से कम दो दिनों के लिए फील्डिंग की तैयारी कर रहे थे. लड़कों ने आज सचमुच बहुत अच्छा काम किया."

वहीं पहले बल्ले से रन बनाने और फिर गेंद से कमाल दिखाने को लेकर जब उनसे सवाल हुआ तो जानसेन ने कहा,"मैंने कल रात अपना अधिकांश उत्साह ख़त्म कर दिया. आज का दिन टीम के लिए काम करने की कोशिश के बारे में था, जो मुझे खुशी है कि मैंने किया. मुझे अब भी लगता है कि यह एक अच्छा विकेट है. गेंद अब टर्न लेना शुरू कर रही है और फिर गेंद थोड़ी-थोड़ी ऊपर उठ रही है. इसलिए मुझे लगता है कि स्पिनर निश्चित रूप से दूसरी पारी में, शायद कल और परसों, अधिक प्रभावी भूमिका निभाएंगे."

