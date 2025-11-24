विज्ञापन

आंखें नम, दिल में गम का समंदर.... अपने वीरू को आखिरी विदाई देने पहुंचे अमिताभ

धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे. उन्होंने अपनी करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दी थीं और उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया था. उनमें से एक अमिताभ बच्चन थे.

टूट गई जय वीरू की जोड़ी, शमशान घाट में नम आंखों से पहुंचे अमिताभ बच्चन
नई दिल्ली:

धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों में से एक थे. उन्होंने अपनी करियर में कई बड़ी हिट फिल्में दी थीं और उन्होंने कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया था. उनमें से एक अमिताभ बच्चन थे. अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने साथ में कई फिल्मों में काम किया था. लेकिन इन दोनों कलाकारों को जय-वीरू की जोड़ी से काफी जाना जाता था. यह जय-वीरू की जोड़ी साल 1975 में फिल्म शोले में नजर आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की. अब अमिताभ बच्चन के दोस्त वीरू यानी धर्मेंद्र इन दुनिया में नहीं रहे हैं. 

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में हुआ है. शमशान घाट पर अपने दोस्त को आखिरी विदाई देने अमिताभ बच्चन पहुंचे. उन्होंने धर्मेंद्र को नम आंखों से विदाई दी, सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का वीडियो भी वायरल हो रहा है. विले पार्ले शमशान घाट में अमिताभ बच्चन अपने नाती अगस्त्य नंदा के साथ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा आमिर खान और ईशा देओल को भी वहां पहुंचते हुए देखा जा सकता है. 

सुपरस्टार धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आने के बाद अब सोशल मीडिया पर विले पार्ले शमशान घाट के वीडियो सामने आए, जिसमें आमिर खान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ईशा देओल और पूरी देओल फैमिली पहुंचती हुई नजर आई. इसके विडियो वायरल होने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं. IANS की रिपोर्ट के अनुसार, धर्मेंद्र की 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने अपने घर में आखिरी सांस ली. इसके बाद से सोशल मीडिया पर फैंस इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. 
 

