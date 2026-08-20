IND vs SL: मानव सुथार ने खोला श्रीलंका में ऐतिहासिक प्रदर्शन का राज, BCCI ने शेयर किया वीडियो

Manav Suthar on his Performence, IND vs SL: श्रीलंका के खिलाफ गाले में खेले गए पहले टेस्ट में 10 विकेट लेकर भारत की 165 रन से जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बाएं हाथ के युवा स्पिनर मानव सुथार ने कहा है कि घर पर कूकाबुरा गेंद से किया गया अभ्यास उनके बहुत काम आया. बीसीसीआई द्वारा साझा एक वीडियो में सुथार ने कहा, "अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के मैच के बाद कूकाबुरा गेंद के साथ तालमेल बिठाने पर ध्यान दिया था. घर और नेट्स दोनों पर इसी गेंद के साथ अभ्यास में काफी समय बिताया था. इसका फायदा पहले टेस्ट में हुआ. हम दस दिन पहले श्रीलंका आए थे. इससे माहौल के साथ तालमेल बिठाने और कूकाबुरा गेंद से खेलने में बहुत मदद मिली. मुझे तालमेल बिठाने का समय मिला."
Making it a habit of picking six-wicket hauls in Test cricket 😎— BCCI (@BCCI) August 20, 2026
Hear from Manav Suthar on his match-winning six-wicket haul in Galle 🏟️ - By @mihirlee_58
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सुथार ने कहा, "मैं क्रिकेट को बहुत गंभीरता से लेता हूं. जब मैं अभ्यास करने जाता हूं तो मेरा ध्यान हर दिन बेहतर होने पर होता है. मैं जितना हो सके उतना अभ्यास करता हूं. अफगानिस्तान मैच के बाद मेरा ध्यान जल्द से जल्द तालमेल बिठाने पर था. मैंने कूकाबुरा गेंद के साथ बहुत अभ्यास किया. यह बहुत जरूरी था."
रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव से हुई बातचीत पर सुथार ने कहा, "हम इस बारे में बात कर रहे थे कि हम कितने सब्र से खेल सकते हैं. हम जानते थे कि नए बल्लेबाज के लिए इस विकेट पर खेलना मुश्किल होगा."
अपने प्रदर्शन से जुड़े सवाल पर सुथार ने कहा, "सबसे जरूरी बात यह है कि हमने मैच जीता. मैं इससे बहुत खुश हूं. मैं बहुत खुश हूं कि टीम की जीत में अच्छा प्रदर्शन कर पाया. जीतना सबसे अच्छी बात है."
सुथार ने कहा, "जीत के साथ सीरीज शुरू करना एक टीम के तौर पर हमारे लिए सकारात्मक है. इससे बहुत मदद मिलती है. जीतना सबको अच्छा लगता है."
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