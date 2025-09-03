सचिन तेंदुलकर सबसे पंसदीदा, गिल से मिलती है प्रेरण... अध्यक्ष बनने के बाद NDTV से बोले महाआर्यमन

Mahanaaryaman Scindia: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने मंगलवार को मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ (एमपीसीए) के अध्यक्ष का पदभार संभाला. महाआर्यमन को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है. उनके सामने किसी उम्मीदवार ने पर्चा तक नहीं भरा था. 29 वर्षीय महाआर्यमन सिंधिया साल 1957 में एमपीसीए की स्थापना के बाद से सबसे युवा अध्यक्ष हैं. वह एमपीसीए की कमान संभालने वाली सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं. महाआर्यमन के दादा माधवराव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए अध्यक्ष रह चुके हैं.

साल 2022 में महाआर्यमन सिंधिया को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट संघ (जीडीसीए) का उपाध्यक्ष चुना गया था. इसी साल उन्हें एमपीसीए का आजीवन सदस्य भी बनाया गया. महाआर्यमन मध्य प्रदेश टी20 लीग (एमपीएल) के अध्यक्ष भी हैं. विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 के कुछ मुकाबले होल्कर स्टेडियम में खेले जाने हैं.

एमपीसीए के अध्यक्ष पद को संभालने के बाद महाआर्यमन सिंधिया का पहला बड़ा दायित्व स्टेडियम में सभी जरूरी तैयारियों को अंतिम रूप देना होगा. वहीं अध्यक्ष बनने के बाद एनडीटीवी ने उनसे बात की है. इस दौरान उन्होंने अपने फेवरेट क्रिकेटर के बारे में तो बताया है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके फोक्स में क्या चीजें होंगी.

महाआर्यमन ने NDTV से Exclusive बातचीत में बताया कि करोड़ों देशवासियों की तरह क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर उनके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी रहे हैं. सचिन ने मध्यप्रदेशन में ही दोहरा शतक जड़ा था और वो वनडे में ऐसा करने वाले पहले क्रिकेटर बने थे. महानआर्यमन ने बताया कि उन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाते देखा था. इसके अलावा उन्होंने मौजूदा समय के भारतीय खिलाड़ियों में शुभमन गिल को पसंदीदा बताया है. उन्होंने कहा कि गिल से उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है.

बतौर अध्यक्ष आर्यमन ने अपनी जिम्मेदारियों पर भी बात की. आर्यमन की मानें तो उनका लक्ष्य यह है कि भारतीय टीम में अधिक से अधिक खिलाड़ी प्रदेश के हो. इसके अलावा उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश टी20 लीग फायदे में है. महाआर्यमन प्रदेश में महिला क्रिकेट को और मजबूत करना है. वहीं जब उनसे पूछा गया कि क्या वो बीसीसीआई में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी उनका फोकस एमपी क्रिकेट में है और अगर मौका मिलता है तो इस बारे में जरूर सोचेंगे.

महानआर्यमन सिंधिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल, देहरादून से की और बाद में येल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में बैचलर डिग्री हासिल की. इसके अलावा, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समर स्कूल में इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स की पढ़ाई की है. महानआर्यमन सिंधिया का परिवार ग्वालियर के राजघराने से ताल्लुक रखता है, और उनके पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री हैं. महानआर्यमन को संगीत का भी शौक है, और वह अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए भी अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

