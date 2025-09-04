विज्ञापन

ये हैं भारत के टॉप-5 मेडिकल कॉलेज, NIRF रैंकिंग में दिल्ली AIIMS ने मारी बाजी

NIRF Ranking Medical College: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से अलग-अलग कैटेगरी में इंस्टीट्यूट और कॉलेजों की लिस्ट जारी की गई है, ये देश की टॉप यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लिस्ट है.

Read Time: 1 min
Share
ये हैं भारत के टॉप-5 मेडिकल कॉलेज, NIRF रैंकिंग में दिल्ली AIIMS ने मारी बाजी
NIRF ने जारी की रैंकिंग

NIRF Ranking: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से देश के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की गई है. आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर बाजी मारी है और ओवरऑल रैंकिंग में इसने इस बार भी पहली रैंक हासिल की है. इसमें ये भी बताया गया है कि देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कौन से टॉप-5 कॉलेज हैं.  इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली ने पहले नंबर पर आकर बाजी मारी है. इसके अलावा देश के कई कॉलेज इस लिस्ट में शामिल हुए हैं. 

ये हैं टॉप-5 मेडिकल कॉलेज 

  1. ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली 
  2. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़
  3. क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
  4. जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी
  5. संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ 

ये हैं टॉप फार्मेसी कॉलेज 

  1. जामिया हमदर्द, नई दिल्ली 
  2. बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी
  3. पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़
  4. जेएसएस कॉले ऑफ फार्मेसी, ऊटी
  5. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, हैदराबाद
     
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NIRF Ranking, NIRF Ranking 2025, NIRF Ranking Medical College
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com