ये हैं भारत के टॉप-5 मेडिकल कॉलेज, NIRF रैंकिंग में दिल्ली AIIMS ने मारी बाजी

NIRF Ranking: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से देश के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जारी की गई है. आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर बाजी मारी है और ओवरऑल रैंकिंग में इसने इस बार भी पहली रैंक हासिल की है. इसमें ये भी बताया गया है कि देश में मेडिकल की पढ़ाई के लिए कौन से टॉप-5 कॉलेज हैं. इसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली ने पहले नंबर पर आकर बाजी मारी है. इसके अलावा देश के कई कॉलेज इस लिस्ट में शामिल हुए हैं.

ये हैं टॉप-5 मेडिकल कॉलेज

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ

ये हैं टॉप फार्मेसी कॉलेज