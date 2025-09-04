जामिया JNU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस कैटेगरी में मारी बाजी, टॉप-10 में शामिल

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NIRF रैंकिंग जारी कर दी है. इसमें देशभर के तमाम टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की गई है, साथ ही ये भी बताया गया है कि कौन से कॉलेज इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के लिए सबसे बेहतर हैं. इस लिस्ट में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी जगह मिली है. JNU ने दो कैटेगरी में अपना नाम शामिल किया है, जिसमें बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में जेएनयू को दूसरी रैंक दी गई है.
भारत के टॉप-10 इंस्टीट्यूट में JNU
NIRF की ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) को टॉप-10 में जगह मिली है. जेएनयू को इस लिस्ट में 9वें नंबर पर रखा गया है. इस कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने एक बार फिर बाजी मारी है, पिछले साल भी आईआईटी मद्रास ने पूरे भारत में पहली रैंक हासिल की थी.
ओवरऑल कैटेगरी की रैंकिंग -
- आईआईटी मद्रास
- आईआईएससी बेंगलुरु
- आईआईटी बॉम्बे
- आईआईटी दिल्ली
- आईआईटी कानपुर
- आईआईटी खड़गपुर
- आईआईटी रुड़की
- एम्स, दिल्ली
- जेएनयू, नई दिल्ली
- बीएचयू, वाराणसी
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया को मिली जगह
बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में पहला नंबर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है. दूसरे नंबर पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) है. इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया को चौथी रैंक मिली है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को इस कैटेगरी में 10वें नंबर पर रखा गया है.
- आईआईएससी, बेंगलुरु
- जे.एन.यू., नई दिल्ली
- मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल
- जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
- दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
- बी.एच.यू., वाराणसी
- बिट्स, पिलानी
- अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर
- जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता
- अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ
भारत के टॉप-5 मेडिकल कॉलेज
- ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS), नई दिल्ली
- पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़
- क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर
- जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, पुडुचेरी
- संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लखनऊ
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं