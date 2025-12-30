VIDEO: वर्ल्ड चैंपियनशिप में अर्जुन एरिगैसी से मिली हार के बाद मैग्नस कार्लसन ने खोया आपा, वीडियो हुआ वायरल

Magnus Carlsen Loses Cool After Loss To Arjun Erigaisi: मैग्नस कार्लसन को लेकर अक्सर यह चर्चा रहती है कि हार के बाद उनका संयम टूट जाता है. जून में नॉर्वे चेस में मौजूदा विश्व चैंपियन डी. गुकेश से हार के बाद भी ऐसा ही देखने को मिला था. अब दोहा में चल रही FIDE वर्ल्ड ब्लिट्ज़ चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगैसी से पराजय के बाद कार्लसन एक बार फिर गुस्से में नजर आए. सोमवार को खेले गए मुकाबले में एरिगैसी ने मजबूत एंडगेम समझ और तेज़ गणना का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए न केवल मौजूदा ब्लिट्ज़ चैंपियन कार्लसन को हराया, बल्कि प्रसिद्ध ग्रैंडमास्टर नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को भी मात दी.

11 राउंड के बाद एरिगैसी नौ अंकों के साथ फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के साथ संयुक्त बढ़त पर पहुंच गए. हालांकि दिन में अभी दो राउंड बाकी थे और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी कार्लसन के पास वापसी का मौका था, लेकिन एरिगैसी के खिलाफ हार उनके लिए संभालना कठिन रहा. मुकाबले के बाद उन्होंने मेज पर मुक्का मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और यूज़र्स ने इसे “कार्लसन का गुस्सा 2.0” करार दिया.

अंकतालिका में संयुक्त लीडर्स के पीछे डेनियल डुबोव, अमेरिकी GM फैबियानो कारुआना और चीन के यू यांगयी 8.5 अंकों के साथ हैं. वहीं आठ खिलाड़ियों का समूह जिसमें कार्लसन, खिताब के दावेदार अलीरेज़ा फ़िरोज़ा और भारत के सुनीलदत्त नारायणन शामिल हैं आठ अंकों के साथ छठे स्थान पर है. आर. प्रज्ञानानंद और डी. गुकेश 7.5 अंकों के साथ साझा 14वें स्थान पर हैं.

19 राउंड के ‘ओपन' टूर्नामेंट में पहले दिन 13 राउंड खेले जाने हैं. सोमवार को दो और राउंड शेष थे, जिससे समीकरण बदलने की पूरी गुंजाइश बनी हुई थी.

22 वर्षीय एरिगैसी ने आठ जीत, दो ड्रॉ और एक हार के साथ शानदार शुरुआत की. उनकी सबसे अहम जीत नौवें राउंड में ब्लैक मोहरों से कार्लसन के खिलाफ आई, जिसके बाद दसवें राउंड में अब्दुसत्तोरोव को हराकर उन्होंने आधे अंक की बढ़त बना ली. इस साल वे अलग-अलग फॉर्मेट में कार्लसन को चुनौती देने और हराने की क्षमता दिखा चुके हैं नॉर्वे चेस (क्लासिकल) के बाद अब ब्लिट्ज़ में भी.

राउंड 11 में एरिगैसी ने कारुआना के खिलाफ ड्रॉ खेला. टूर्नामेंट के अंतिम दिन (राउंड 14 से 19) शीर्ष चार खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे, जिसके बाद खिताब का फैसला होगा.