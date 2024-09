WTC 2025 FINAL: जानिए कब और किस मैदान पर होगा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, ICC ने शेड्यूल का किया ऐलान

World Test Championship Final In June 2025: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा. WTC 2025 FINAL 11 जून से 15 जून के बीच होगा तो वहीं एक दिन रिजर्ड डे के तौर पर रखा गया है. यानी जून 16 रिजर्व डे होगा. बता दें कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप दो साल का चक्र होता है, जिसमें टेस्ट खेलने वाले देशों के बीच घरेलू और बाहरी परिस्थितियों में द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती है. प्रतियोगिता का उद्घाटन सत्र 2019 और 2021 के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने साउथेम्प्टन के रोज़ बाउल में खेले गए फाइनल में भारत को हराया था. भारतीय टीम लगातार दो बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी. दूसरे सत्र में 2023 के फाइनल में भारत को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा था. भारतीय टीम को इस बार पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने फाइनल में हरा दिया था.

मौजूदा WTC चक्र में भारत अपने असाधारण प्रदर्शन की बदौलत फाइनल में पहुंचने का प्रबल दावेदार है. पिछले साल वेस्टइंडीज को उसके घर में हराने के बाद, भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 1-1 से ड्रा कर लिया था. वहीं, इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में भी भारतीय टीम को जीत मिली थी. वर्तमान में, भारत 68.52 जीत प्रतिशतक के के साथ टॉप पर मौजूद हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया 62.5 जीत प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है. उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार भी फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही खेला जाएगा.

