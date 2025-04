IPL 2025 में जिस गेंदबाज ने फेंकी सबसे तेज गेंद, वह बाकी के मैचों से हुआ बाहर

Lockie Ferguson Ruled Out Of IPL 2025: आईपीएल 2025 के मध्य सीजन में पंजाब किंग्स की टीम को बड़ा झटका लगा है. स्टार तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन बचे हुए मुकाबलों से बाहर हो गए हैं. बताया जा रहा है उन्हें चोट आई है. इसी वजह से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है. फर्ग्यूसन के बाहर होने की पुष्टि स्वयं पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने की है.

आईपीएल के 18वें सीजन का 31वां मुकाबला आज (15 अप्रैल) पंजाब और कोलकाता के बीच मुल्लांपुर में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से एक दिन पूर्व पीबीकेएस के तेज गेंदबाजी कोच जेम्स होप्स ने कहा, 'लॉकी फर्ग्यूसन अनिश्चित काल के लिए लीग से बाहर हो गए हैं. टूर्नामेंट के अंत तक उनके लौटने की संभावना बेहद कम है. मुझे लगता है कि उन्होंने खुद को काफी गहरी चोट पहुंचा ली है.

