IPL 2025: आईपीएल 2025 में बने 25 महारिकॉर्ड, 14 साल के खिलाड़ी ने तो इतिहास रच दिया

Major records broken during IPL 2025: आईपीएल 2025 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने पंजाब किंग्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की और इसी के साथ इतिहास भी रच दिया। 18 साल में पहली बार आरसीबी ने आईपीएल खिताब जीता है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को छह रनों से हराया. बता दें कि यह टूर्नामेंट बेहद ही कमाल का रहा. इस बार इस सीजन में कई ऐसे रिकॉर्ड बने जो पहले कभी नहीं बने थे. ऐसे में आज जानते हैं बडे़ रिकॉर्ड के बारे में जो आईपीएल में पहली बार हुआ. (Here's a look at major records broken during IPL 2025)

एक सीजन में सबसे ज्यादा रन (Most runs in an edition: 26381)

एक सीजन में सबसे ज्यादा चौके: 2245

एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के: 1294

एक सीजन में सबसे ज्यादा 200 से ज्यादा का स्कोर: 52

सबसे कम उम्र के आईपीएल खिलाड़ी (Youngest IPL player): वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में डेब्यू करने वाले इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार के बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की उम्र 14 साल और 23 दिन थी जब उन्होंने 19 अप्रैल 2025 को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला था।

टी20 में सबसे कम उम्र के शतकवीर: 14 साल और 31 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी टी20 इतिहास में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए. 28 अप्रैल को सवाई मानसिंह स्टेडियम में आरआर और जीटी के बीच खेले गए आईपीएल 2025 के मैच के दौरान, उन्होंने रियान पराग की अगुवाई वाली टीम राजस्थान के लिए 35 गेंदों पर शतक बनाया.

आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक: 28 अप्रैल को जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए मैच में वैभव सूर्यवंशी ने किसी भारतीय बल्लेबाज की ओर से आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. उन्होंने राजस्थान की ओर से खेलते हुए सिर्फ 35 गेंदों में शतक जमाकर इतिहास रच दिया. वैभव सूर्यवंशी ने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

भारतीय बल्लेबाज की ओर से सर्वोच्च आईपीएल स्कोर (Highest IPL score by an Indian): इस सीजन अभिषेक शर्मा ने 12 अप्रैल को हैदराबाद में पंजाब किंग्स के खिलाफ SRH के लिए 55 गेंदों पर 141 रन बनाए, जो आईपीएल मैच में किसी भी भारतीय बल्लेबाज की ओर से बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है .

ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज (Youngest batter to win Orange Cap): 23 साल, 7 महीने और 19 दिन की उम्र में साई सुदर्शन आईपीएल इतिहास में ऑरेंज कैप जीतने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए।. उन्होंने गुजरात टाइटन्स के लिए 15 मैचों में 759 रन बनाए और इस सीजन को सफल बना दिया.

घर से बाहर 100% जीत का रिकॉर्ड: आरसीबी की टीम आईपीएल इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई जिनके नाम एक आईपीएल सीजन में अपने घर से बाहर एक भी मैच नहीं हारने का रिकॉर्ड बना दिया. (100%-win record away from home)

एक सीजन में 700 रन बनाने वाले पहले नॉन-ओपनर: सूर्यकुमार यादव ने मुंबई इंडियंस के लिए 16 आईपीएल 2025 मैचों में 717 रन बनाए. वह एक सीजन में 700 रन बनाने वाले पहले नॉन-ओपनर बल्लेबाज बने.

श्रेयस अय्यर तीन टीमों के साथ आईपीएल फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बने- श्रेयस अय्यर आईपीएल इतिहास में अलग-अलग टीमों के साथ लगातार फाइनल में पहुंचने वाले पहले कप्तान बनने का कमाल करने में सफल रहे. . इसके अलावा पंजाब किंग्स आईपीएल इतिहास में टी20 मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 200+ रन के लक्ष्य का पीछा करने वाली पहली टीम बनी थी.

सीएसके 10वें स्थान पर रही: आईपीएल इतिहास में पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही.

धोनी ने रचा इतिहास: एमएस धोनी आईपीएल इतिहास में 200 शिकार पूरे करने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए. उन्होंने अब तक खेले गए 278 IPL मैचों में 154 कैच और 47 स्टंपिंग करने का कमाल कर चुके हैं.

मुंबई इंडियंस ने रचा इतिहास: मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास में 150 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई.

1000 चौके: विराट कोहली आईपीएल इतिहास में 1000 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 10 अप्रैल को बेंगलुरु में डीसी के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की.

क्रुणाल पंड्या इकलौते खिलाड़ी बुने: क्रुणाल पंड्या ने 3 जून को खेले गए आईपीएल 2025 फाइनल में पीओटीएम पुरस्कार जीता. बड़ौदा के यह ऑलराउंडर दो आईपीएल फाइनल में पीओटीएम पुरस्कार जीतने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं.

टी-20 में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट: 25 मई को दिल्ली में खेले गए केकेआर-एसआरएच मैच के दौरान सुनील नरेन ने टी-20 में एक टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. अब तक खेले गए 198 टी-20 मैचों में नरेन के नाम 210 विकेट दर्ज हैं.

आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50: कोहली के नाम अब आईपीएल में सबसे ज़्यादा 50 (63) और सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर (71) बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

तीन आईपीएल टीमों के खिलाफ़ शतक: केएल राहुल आईपीएल इतिहास में तीन अलग-अलग टीमों के लिए शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने 18 मई को जीटी के खिलाफ़ पीबीकेएस और एलएसजी के लिए दो-दो और डीसी के लिए एक शतक बनाया है.

प्रियांश आर्य ने रचा इतिहास: प्रियांश आर्य ने आईपीएल 2025 सीज़न 17 मैचों में 475 रन के साथ समाप्त किया, जो किसी अनकैप्ड भारतीय बल्लेबाज की ओऱप से अपने पहले आईपीएल सीज़न में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है.

अनकैप्ड खिलाड़ी की ओर से सर्वाधिक रन: प्रभसिमरन सिंह ने अब तक खेले गए 51 आईपीएल मैचों में 1305 रन बनाए हैं. उनके नाम आईपीएल में अनकैप्ड खिलाड़ी की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड है.

आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके: 3 जून को खेले गए आईपीएल 2025 के फाइनल के दौरान कोहली ने आईपीएल में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया.

PBKS के लिए सबसे ज़्यादा विकेट: अर्शदीप ने आईपीएल 2025 सीज़न का समापन 17 मैचों में 21 विकेट के साथ किया. इस सीज़न के दौरान उन्होंने पीयूष चावला का रिकॉर्ड तोड़कर आईपीएल में PBKS के सबसे सफल गेंदबाज़ बन गए.

रोहित शर्मा का धमाका

रोहित शर्मा ने 30 मई को जीटी के खिलाफ खेले गए आईपीएल 2025 एलिमिनेटर मैच में एमआई के लिए चार छक्के लगाए और इस प्रक्रिया में, आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय और दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए.

IPL में एमआई के लिए सबसे ज़्यादा विकेट: जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने आईपीएल 2025 के 12 मैचों में 18 विकेट लिए, बुमराह ने लसिथ मलिंगा के 170 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और अब जसप्रीत बुमराह आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं.

राशिद खान के खिलाफ आईपीएल 2025 में 15 मैचों में कुल 33 छक्के लगे, जो एक आईपीएल सीजन में किसी भी गेंदबाज के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड है.