आईपीएल डेब्यू सीजन में शतक लगाने वाले दुनिया के 13 बल्लेबाज, प्रियांश आर्य का ऐतिहासिक कारनामा

Priyansh Arya record in IPL 2025: आईपीएल इतिहास (IPL History) में अब तक 28 भारतीय खिलाड़ियों ने शतक लगाया है. इनमें 24 साल के प्रियांश आर्य (Priyansh Arya) अपने पहले आईपीएल सीजन में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. ऐसा कर प्रियांश ने यकीनन इतिहास रच दिया है. बता दें कि आईपीएल (IPL) के पहले सीजन (Century in debut IPL season) में 6 खिलाड़ियों में शतक लगाया था जिसमें न्यूजीलैंड के मैक्कुलम के अलावा ऑस्ट्रेलिया के 4 बल्लेबाज शामिल थे. इस खास रिकॉर्ड के अलावा प्रियांश टीम ओवरों के हिसाब से दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. ऐसा कर प्रियांश ने विराट कोहली (Virat Kohli) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. आर्य ने सीएसके के खिलाफ मैच के दौरान 12.5 में ही शतक पूरा कर लिया था. बता दें कि साल 2016 में विराट कोहली ने 13.3 ओवर में पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में अपना आईपीएल शतक पूरा करने में सफलता हासिल की थी.

बता दें कि 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल ने 2013 में PWI के खिलाफ़ सिर्फ़ 8.5 ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया था. वहीं, प्रियांश आईपीएल इतिहास (IPL) में गेंद खेलने के हिसाब से सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय और संयुक्त रूप से चौथे बल्लेबाज हैं.

टीम ओवरों के हिसाब से सबसे तेज़ आईपीएल शतक लगाने वाले बल्लेबाज (Fastest IPL hundred by Indians by team overs)

8.5 ओवर: क्रिस गेल vs PWI, 2013

12.5 ओवर: प्रियांश आर्य Vs CSK, 2025*

13.3 ओवर: विराट कोहली Vs PBKS, 2016

14.1 ओवर: वीरेंद्र सहवाग Vs DCG, 2011

14.1 ओवर: शुभमन गिल बनाम MI, 2023

15.0 ओवर: मयंक अग्रवाल Vs RR, 2020

आईपीएल डेब्यू सीजन में शतक लगाने वाले बल्लेबाज (Century in debut IPL season)