'जैसे पापा, वैसा बैटा', आर्यवीर के भारतीय टेस्ट पेसर के खिलाफ ये दो चौके आपको यह कहने पर मजबूर कर देंगे

Aaryavir Sehwag's batting: दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने खेली जा रही दिल्ली प्रीमियर लीग में बुधवार को दिखाया कि वह उसी अंदाज में बॉलरों से बातें करेंगे, जिसमें कभी उनके पिता किया करते थे. सहवाग के बड़े बेटे आर्यवीर को सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने आठ लाख रुपये की कीमत पर खरीदा था. 18 साल के आर्यवीर दिल्ली अंडर-19 टीम के भी सदस्य हैं. बहरहाल, आर्यवीर ने 2 टेस्ट, 8 वनडे और 11 टी20 मैच खेल चुके ईस्ट दिल्ली राइडर्स के स्टार पेसर नवदीप सैनी को दिखाया कि वह पिता वीरू की तरह ही न ही किसी नाम से दबाव में आएंगे और न ही किसी और पहलू से.

Classy batting! Aaryavir Sehwag smashes consecutive fours. 💥 🏏



फिर से दो चौके और, लेकिन...

अपनी छोटी पारी में आर्यवीर सहवाग ने पांचवें ओवर में रौनक वघेला के फेंके पांचवें ओवर में भी दो चौके और लगाए, लेकिन वह पारी को बड़ा नहीं खींच सके. आउट होने से पहले आर्यवीर ने सिर्फ 16 गेंदों पर 22 रन बनाए.

बातें भी खुलकर करते हैं आर्यवीर

हाल ही में आर्यवीर जूनियर ने एक इंटरव्यू में वर्तमान टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को एमएस धोनी और रोहित शर्मा से बेहतर बताया था. हालांकि, उन्होंने विराट कोहली को गिल से बेहतर बल्लेबाज बताया. आर्यवीर का अंदाज यह बताने के लिए काफी है कि वह साफगोई में भी किसी से पीछे नहीं हैं.