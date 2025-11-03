जो हारकर भी जीत जाए, उसे Laura Wolvaardt कहते हैं! इस 'जज्बे' के लिए हमेशा दुनिया याद रखेगी

Laura Wolvaardt, ICC Women's World Cup 2025: आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का समापन हो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बीते रविवार (2 अक्टूबर) को भारतीय महिला टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला टीम के बीच नवी मुबई में खेला गया. जहां भारतीय महिला टीम को ऐतिहासिक जीत मिली, जबकि अफ्रीकी महिला टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा. हालांकि, पूरे टूर्नामेंट के दौरान अफ्रीकी कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) का प्रदर्शन जिस तरह से रहा. उसे हमेशा याद रखा जाएगा. फाइनल मुकाबले में भी उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. मगर नाकामयाब रहीं. पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 98 गेंदों का सामना किया. इस बीच 103.06 की स्ट्राइक रेट से 101 रन बनाने में कामयाब रहीं. मगर उनकी यह उम्दा पारी भी अफ्रीकी टीम की हार को टाल नहीं पाई और फाइनल मुकाबले में उन्हें 52 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा.

लौरा वोल्वार्ड्ट महिला वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी रहीं

लौरा वोल्वार्ड्ट के बेहतरीन खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में वह सर्वाधिक रन बनाने वाली पहली खिलाड़ी रहीं. संपन्न हुए टूर्नामेंट में वह अपनी टीम की तरफ से 9 मैच खेलने में कामयाब रहीं. इस दौरान उनके बल्ले से 9 पारियों में 71.37 की औसत से 571 रन निकले. महिला वर्ल्ड कप 2025 में क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले. पहले सेमी फाइनल मुकाबले में 169 रनों की खेली गई पारी उनकी टूर्नामेंट में खेली गई एक मैच में सर्वोच्च पारी रही.

लौरा वोल्वार्ड्ट का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें 26 वर्षीय लौरा वोल्वार्ड्ट के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने अपने देश के लिए खबर लिखे जाने तक 4 टेस्ट, 119 वनडे और 83 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 8 पारियों में 31.87 की औसत से 255, वनडे की 118 पारियों में 50.69 की औसत से 5222 और टी20 की 77 पारियों में 34.80 की औसत से 2088 रन निकले हैं.

वोल्वार्ड्ट के नाम टेस्ट क्रिकेट में 1 शतक और 1 अर्धशतक, वनडे में 11 शतक और 38 अर्धशतक एवं टी20 में 1 शतक और 12 अर्धशतक निकले हैं.

