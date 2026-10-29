'धमकी भरा...', हमेशा शांत रहने वाले संगकारा के साथ आयरलैंड में ऐसा क्या हुआ? जिससे ठनका उनका माथा

पूर्व श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा मैदान के अंदर और बाहर अपने शांत स्वभाव के लिए विश्व विख्यात हैं. उन्हें शायद ही कभी किसी ने आपा खोते हुए देखा होगा. मगर बीते बुधवार (28 अक्टूबर 2026) को आयरलैंड के डबलिन स्थित एक एयरलाइन स्टाफ के कथित तौर पर भेदभावपूर्ण व्यवहार से उनका माथा ठनक गया. जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए अपनी भड़ास निकाली है. उन्होंने लिखा है, 'क्या किसी और ने भी डबलिन में रायनएयर के गेट स्टाफ द्वारा भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना किया है? मैंने और मेरे परिवार ने इसका सामना किया है, जो कि बेहद चौंकाने वाला था. उनके बात करने का तरीका, चीजों को संभालने का तरीका और धमकी भरा रवैया किसी भी यात्री के लिए स्वीकार्य नहीं है. डबलिन में यह मेरा पहला खराब अनुभव रहा.'

अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन है रायनएयर

विकिपीडिया के मुताबिक रायनएयर आयरलैंड की एक अल्ट्रा लो कॉस्ट एयरलाइन है. जिसका हेड ऑफिस स्वॉर्ड्स, काउंटी डबलिन में स्थित है. उड़ानों की कुल संख्या और बेड़े के आकार को देखते हुए रायनएयर यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी में से एक है.

पूरे मामले पर डब्ल्यूएसओ2 के मुख्य अधिकारी संजीवा वीरावरणा ने भी अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है, 'पश्चिमी देशों के हर हिस्से में भेदभाव का सामना किया है.'

संजीवा वीरावरणा के जवाब पर संगकारा ने कहा, 'जब आप खुद इसका अनुभव करते हैं तो यह काफी झकझोर देने वाला साबित होता है.'

रायनएयर ने नहीं दिया है कोई जवाब

फिलहाल पूरे मामले पर रायनएयर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. मगर संगकारा का पोस्ट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. लोग लगातार इस मुद्दे पर अपना विचार साझा कर रहे हैं.

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