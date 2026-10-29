'मेरे परिवार के साथ...,' श्रीलंका के दिग्गज कुमार संगकारा ने एयरलाइन स्टाफ पर लगाए गंभीर आरोप

श्रीलंका के दिग्गज क्रिकेटर कुमार संगकारा ने दावा किया है कि डबलिन एयरपोर्ट पर रायनएयर के स्टाफ ने उनके और उनके परिवार के साथ यात्रा के दौरान 'भेदभावपूर्ण' और 'धमकाने वाला' व्यवहार किया. बुधवार को 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, संगकारा ने आरोप लगाया कि डबलिन एयरपोर्ट पर रायनएयर के गेट स्टाफ ने उनके और उनके परिवार के साथ भेदभावपूर्ण और धमकाने वाला बर्ताव किया.

उन्होंने स्टाफ के बात करने के लहजे और प्रक्रियाओं को गलत तरीके से संभालने का जिक्र किया. उन्होंने इस अनुभव को अस्वीकार्य बताया और कहा कि डबलिन में यह उनका पहला बुरा अनुभव है.

'डबलिन में मेरा पहला बुरा अनुभव'

उन्होंने 'X' पोस्ट में लिखा, 'क्या किसी और को भी डबलिन में रायनएयर के गेट स्टाफ की ओर से भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा है? मेरे और मेरे परिवार के साथ अभी ऐसा ही हुआ, जो काफी चौंकाने वाला था. उनके बात करने का लहजा, प्रक्रियाओं को गलत तरीके से संभालना और धमकाने वाला बर्ताव- किसी भी यात्री के लिए यह अस्वीकार्य है. डबलिन में मेरा यह पहला बुरा अनुभव है.'

अब तक के सबसे बेहतरीन विकेटकीपर-बल्लेबाजों में से एक माने जाने वाले संगकारा, श्रीलंका की उस टीम का अहम हिस्सा थे, जो 1996 में ऐतिहासिक विश्व कप जीत के बाद 2000 के दशक की शुरुआत से लेकर 2010 के दशक की शुरुआत तक विश्व क्रिकेट में एक मजबूत ताकत बनी रही.

संगकारा का क्रिकेट करियर

संगकारा ने 134 टेस्ट मैचों की 233 पारियों में 57.40 की औसत से 12,400 रन बनाए, जिसमें 38 शतक और 52 अर्धशतक शामिल हैं. उनका हाईएस्ट स्कोर 319 रन रहा. वे टेस्ट क्रिकेट में सातवें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और श्रीलंका के लिए इस सबसे लंबे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस फॉर्मेट में एक विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने 182 कैच पकड़े और 20 स्टंपिंग कीं.

404 वनडे मैचों (ODI) में, संगकारा ने 380 पारियों में 41.98 की औसत से 14,234 रन बनाए. इसमें 25 शतक और 93 अर्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वोच्च स्कोर 169 रन रहा. वे वनडे क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और श्रीलंका की ओर से इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस बीच, 56 T20I मैचों में संगकारा ने 31.40 की औसत और 119.55 के स्ट्राइक रेट से 1,382 रन बनाए, जिसमें आठ अर्धशतक शामिल थे. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 78 रहा.