साल 2025 के समाप्त होने में महज गिनती के कुछ दिन शेष रह गए हैं. बात करें भारतीय टीम की तरफ से 2025 में किन 5 गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए तो उनके कुछ इस प्रकार हैं-

कुलदीप यादव से लेकर वरुण चक्रवर्ती तक, 2025 में भारत की तरफ से इन 5 गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल विकेट
कुलदीप यादव ने 2025 में चटकाए सबसे ज्यादा विकेट
हर साल की तरह जारी साल भी समाप्त होने के कगार पर है. अगले 10 दिनों में नई उम्मीदों के साथ 2026 का आगाज हो जाएगा. बीते कई सालों की तरह पिछला साल भी भारतीय टीम के लिए मिला जुला रहा. 2025 में भारतीय टीम ने कई महत्वपूर्ण सीरीज अपने नाम किए. इसके अलावा कई सीरीज में उसे मुंह की भी खानी पड़ी. मैदान में खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी मिला जुला ही रहा. कुछ खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का दिल जीत लिया तो कई खिलाड़ी उम्मीदों पर नाकामयाब रहे. अब जबकि 2025 के समाप्त होने में महज गिनती के कुछ दिन शेष रह गए हैं. बात करें भारतीय टीम की तरफ से 2025 में किन 5 गेंदबाजों ने सबसे ज्यादा विकेट चटकाए तो उनके कुछ इस प्रकार हैं-

कुलदीप यादव

लिस्ट में पहला नाम अनुभवी 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव का आता है. जिन्होंने भारतीय टीम की तरफ से 2025 में कुल 25 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. इस बीच वह 28 पारियों में 20.48 की औसत से 60 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इस दौरान उन्होंने 1 बार 5, जबकि 5 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया. 2025 में कुलदीप यादव का एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 82 रन खर्च कर 5 विकेट रहा.

वरुण चक्रवर्ती

कुलदीप यादव के बाद दूसरे स्थान पर 'मिस्ट्री' स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का नाम आता है. जिन्होंने 2025 में भारतीय टीम की तरफ से कुल 24 मुकाबले खेले. इस बीच वह 22 पारियों में 14.45 की औसत से 46 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. 2025 में वरुण ने 2 बार 5, जबकि 1 बार 4 विकेट चटकाने का कारनामा किया.

जसप्रीत बुमराह

तीसरे स्थान पर अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आता है. बुमराह ने 2025 में भारतीय टीम की तरफ से कुल 21 मैच खेले. इस बीच वह 25 पारियों में 21.77 की औसत से 45 विकेट प्राप्त करने में कामयाब रहे. बुमराह को जारी साल में 3 बार फाइव विकेट हॉल मिला.

मोहम्मद सिराज

मोहम्मद सिराज ने भी 2025 में 45 विकेट चटकाए. उन्होंने देश के लिए 2025 में कुल 13 मैच खेले. इस बीच वह 22 पारियों में 28.08 की औसत से ये विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इस दौरान उन्हें 2 बार 5, जबकि 2 बार 4 विकेट हासिल हुए.

रवींन्द्र जडेजा

टॉप 5 में पांचवें पायदान पर अनुभवी ऑलराउंडर रवींन्द्र जडेजा का नाम आता है. जिन्होंने 2025 में कुल 20 मैच खेले. इस बीच वह 28 पारियों में 36.64 की औसत से 37 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे. जडेजा को जारी साल में 4 बार एक मैच की एक पारी में 4 विकेट हासिल हुए.

India, Kuldip Yadav, Cricket, Yearender2025
