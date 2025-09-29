EXCLUSIVE: मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने के विवाद पर क्या बोले कुलदीप यादव?

Kuldeep Yadav on Asia Cup Trophy controversy: भारत ने दुबई क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के फाइनल में 5 विकेट से पीट दिया. इस जीत के साथ भारत नौंवी बार एशियाई चैंपियन बनी. भले ही टीम इंडिया जीत गई, लेकिन उसे ट्रॉफी नहीं मिली. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह शायद पहली दफा होगा, जब विजेता टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. भारत ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला लिया था. इससे तिलमिलाए नकवी एशिया कप की ट्रॉफी के साथ मैदान छोड़कर चले गए.

भारत की इस जीत में कुलदीप यादव ने अहम भूमिका निभाई थी. खिताबी मुकाबले में कुलदीप ने 4 विकेट झटके और टीम इंडिया को वापसी करवाई. एक समय पाकिस्तान ने एक विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे. लेकिन फिर कुलदीप की अगुवाई में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और पूरी पाकिस्तानी टीम को 146 पर ढेर कर दिया. वहीं भारत के चैंपियन बनने के बाद कुलदीप यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने ट्रॉफी विवाद पर अपनी बात कही है.

ट्रॉफी विवाद पर क्या बोले कुलदीप यादव

ट्रॉफी विवाद को लेकर कुलदीप यादव ने कहा,"मुझे इतना पता नहीं है. जब आप कोई भी मैच खेलते हैं तो पहले अपनी टीम को देखते हैं. आपकी टीम किस तरह से है. आप फील्ड पर उतरते हैं तो अच्छी क्रिकेट खेलने को देखते हैं. आप निडर क्रिकेट खेलने को देखते हैं. आप सोचते हैं कि जो आपकी टीम की ताकत रही है, जो इतने सालों से आपने टीम के लिए किया है, या फिर टीम ने जो कमाया है. आप उस मानक को नीचे नहीं गिरना देना चाहेंगे. और उसी हिसाब से आप खेलते हैं. बाकी रिजल्ट जो भी आते हैं, गेम में ऊपर नीचे हमेशा होते रहते हैं. और जिस तरह से हमारी टीम टूर्नामेंट में खेली है, बहुत से करीबी मुकाबले भी रहे हैं. कल का मैच भी काफी करीबी था."

तीन बार पाकिस्तान को पीटा

वहीं टूर्नामेंट में पाकिस्तान को तीन-तीन बार हराने पर कुलदीप यादव ने कहा,"हम अपनी ताकत पर फोक्स करते हैं कि हम अपनी क्रिकेट कैसे बढ़िया करें.कैसे हम बेहतर कर सकते हैं. हम एक मुकाबला चुनौती है.हम मैच में आप हमेशा सीखते हैं. कभी आप फेल भी होते हैं. कभी कभी आप अचीव भी करते हैं, जैसे लास्ट में हमने अचीव किया, एक टीम के तौर पर."

कुलदीप ने आगे कहा,"ऐसे पल कुछ सिखाते भी हैं. आखिरी गेम था बहुत कुछ सिखाया आपको. हमने बहुत इन्जॉय किया. सारे मैच बहुत अच्छे थे. जो हम सोचते हैं, जो बात करते हैं. जो हमारी टीम की फिलॉसफी है, उस पर हम कायम रहे. हमने टूर्नामेंट में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली."

यह भी पढ़ें: Exclusive: 'आईसीसी में विरोध दर्ज कराएंगे', ट्रॉफी विवाद पर BCCI सचिव देवजीत सैकिया का मोहसिन नकवी को खरी-खरी

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final: कौन है पाकिस्तान को आईना दिखाने वाली ये विदेशी लड़की, भारत का कर रही जय-जयकार