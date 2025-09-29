विज्ञापन
Exclusive: 'सांसे अटक गई थी जब...', कुलदीप ने बताया फाइनल मैच में कैसा था ड्रेसिंग रूम का माहौल

Kuldeep Yadav Exclusive on Team India Win vs PAK: कुलदीप यदाव ने फाइनल में जीत के पालो को लेकर बात की और बताया की मैदान में कैसा था माहौल.

Kuldeep Yadav Exclusive on Team India Win vs PAK And Asia Cup Trophy Controversy: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब जीत लिया. फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया और भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी. इस जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. टीम इंडिया के प्रदर्शन और साथ ही साथ अपनी गेंदबाजी को लेकर स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने एनडीटीवी से खास बातचीत की और सभी पहलुओं पर खुलकर अपनी बात की.

भारत की इस जीत में कुलदीप यादव ने अहम भूमिका निभाई थी. खिताबी मुकाबले में कुलदीप ने 4 विकेट झटके और टीम इंडिया को वापसी करवाई. एक समय पाकिस्तान ने एक विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए थे. लेकिन फिर कुलदीप की अगुवाई में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी की और पूरी पाकिस्तानी टीम को 146 पर ढेर कर दिया. 

कुलदीप ने बताया फाइनल में कितना था प्रेसर

हम सबकी सांसे अटक गई थी, जब वो 112 पर एक नज़र आ रहे थे. बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसी परफार्मेंस करते हैं और टीम की जीत में आपका हाथ हो, उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है.

ट्रॉफी विवाद पर क्या बोले कुलदीप यादव

ट्रॉफी विवाद को लेकर कुलदीप यादव ने कहा,"मुझे इतना पता नहीं है. जब आप कोई भी मैच खेलते हैं तो पहले अपनी टीम को देखते हैं.  आपकी टीम किस तरह से है. आप फील्ड पर उतरते हैं तो अच्छी क्रिकेट खेलने को देखते हैं. आप निडर क्रिकेट खेलने को देखते हैं. आप सोचते हैं कि जो आपकी टीम की ताकत रही है, जो इतने सालों से आपने टीम के लिए किया है, या फिर टीम ने जो कमाया है. आप उस मानक को नीचे नहीं गिरना देना चाहेंगे. और उसी हिसाब से आप खेलते हैं.  बाकी रिजल्ट जो भी आते हैं, गेम में ऊपर नीचे हमेशा होते रहते हैं.  और जिस तरह से हमारी टीम टूर्नामेंट में खेली है, बहुत से करीबी मुकाबले भी रहे हैं. कल का मैच भी काफी करीबी था."

लास्ट गेम ने आपको क्या सिखाया

हमने बहुत इंजॉय किया और सारे गेम बहुत अच्छे थे, जो हम सोचते हैं जो हम बात करते हैं और जो हमारी टीम की फिलोसिफी है, उस पर हम कायम रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ 'एशिया कप 2025' में खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद भारतीय टीम को किसी अन्य ऑफिशियल से भी ट्रॉफी नहीं लेने दी गई, जिसके चलते भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया. 

India, Pakistan, Kuldeep Yadav, Suryakumar Ashok Yadav, Asia Cup 2025, Cricket
