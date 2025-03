IND vs NZ: 'चाइनामैन' कुलदीप यादव ने केन विलियमसन को ऐसे बनाया शिकार, देखकर आप भी नहीं कर पाएंगे यकीन

Kuldeep Yadav Picked Kane Williamson Wicket IND vs NZ Champions Trophy Final: न्यूजीलैंड टीम ने दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत (IND vs NZ) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. ये खिताबी मुकाबला 23 फरवरी को भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए इस्तेमाल की गई पिच पर खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे पहले पारी की शुरुआत करते हुए विल यंग और रचिन रविंद्र ने धीमी शुरुआत के बाद अचानक से गियर बदलते हुए चौके-छक्के लगाने लगे और दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हो गई लेकिन उसके बाद टीम इंडिया को मैच में वापसी करते हुए वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravarthy Picks Will Young Wicket IND vs NZ Final) ने विल यंग को एलबीडब्लू कराया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ी पर अंकुश लगाने का काम किया.

