कृ्ष्णप्पा गौतम ने लिया संन्यास, 1 ही वनडे खेले, आईपीएल कमाई से किया हैरान

कृष्णप्पा गौतम ने भारत के लिए सिर्फ 1 ही मैच खेला, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस खिलाड़ी ने जीवन में वह हासिल किया, जो कई ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हासिल नहीं कर पाते

कृष्णप्पा गौतम ने सोमवार को प्रोफेशनल क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है. 37 वर्षीय खिलाड़ी ने केएससीए मीडिया लाउंज में आयोजित एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी, जिसमें कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद, उपाध्यक्ष सुजीत सोमासुंदर और सचिव संतोष मेनन मौजूद थे. कृष्णप्पा गौतम ने भारत की तरफ से इकलौता मुकाबला 23 जुलाई 2021 को श्रीलंका के विरुद्ध खेला था.इस मैच में गौतम ने विपक्षी टीम के विकेटकीपर मिनोद भानुका को आउट किया. लेकिन शानदार जज्बे और लगातार बेहतर करने का जज्बे का इनाम उन्हें आईपीएल ने दिया. इस खिलाड़ी ने आईपीएल करियर में कुल 36 मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने 38.47 के औसत के साथ 21 विकेट हासिल किए. और साल 2018 से 2024 तक छह सीजन में खेलने वाले कृष्णप्पा गौतम ने छह  सीजन में इतनी कमाई मेगा टूर्नामेंट से कर डाली, जो कई कहीं ज्यादा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर अपने पूरे करियर में ज्यादा क्रिकेट खेलने के बावजूद नहीं ही कर पाते. इस दौरान गौतम ने राजस्थान रॉयल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स की ओर से खेला. लीग में उन्होंने आखिरी मैच मई 2024 में खेला.

साल 2016 के प्रदर्शन से आगे बढ़े

अपनी सहनशक्ति और जबरदस्त प्रतिस्पर्धी भावना के लिए मशहूर, कृष्णप्पा गौतम ने हिम्मत और दृढ़ संकल्प के दम पर अपना करियर बनाया. उन्होंने एक ऐसे क्रिकेटर के रूप में अपनी पहचान बनाई जो लगातार बेहतरीन विरोधियों के खिलाफ अपनी क्षमता से बढ़कर प्रदर्शन करता था. इस खिलाड़ी को टी20 स्पेशलिस्ट माना जाता था. साल 2016 में उन्होंने कर्नाटक की तरफ से रणजी ट्रॉफी टीम में वापसी की और अपने पहले तीन मुकाबलों में 18 विकेट हासिल किए थे. लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के चलते उन्हें 2017 में इंडिया ए टीम में जगह मिली थी. और फिर यहां से कृष्णप्पा गौतम ने लगातार बेहतर किसी न किसी स्तर पर किया. और इसका इनाम उन्हें मिला. 

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन, आईपीएल से गजब की कमाई!

कृष्णप्पा गौतम आईपीएल 2021 की नीलामी में सबसे महंगे अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी रहे थे, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ में खरीदा था. हालांकि, बाद में इस रिकॉर्ड को आवेश खान, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर ने तोड़ा. आईपीएल के अलावा कृष्णप्पा गौतम ने घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने 59 फर्स्ट क्लास मुकाबलों में 224 विकेट लिए. किए. इसके अलावा 68 लिस्ट-ए मुकाबलों में 96 विकेट लेने के साथ 630 रन बनाए. गौतम ने कई मौकों पर इंडिया ए का भी प्रतिनिधित्व किया. साल 2018 के सीजन में 15 मैच खेलकर पिछले साल सिर्फ 1 मैच खेलने वाले कृष्णप्पा गौतम ने खेले 6 सीजन में इस ऑफ स्पिनर और निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज कृष्णप्पा ने आईपीएल से करीब 35 करोड़ रुपये की कमाई की. 

