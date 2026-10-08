"कोन्निचिवा, शी माई दिवा", अर्शदीप की गर्लफ्रेंड ने पेसर को स्टाइल में दिया जवाब, तूफान सा वायरल हुआ मैसेज

पिछले करीब एक दशक में टीम इंडिया की क्रिकेट की परवान चढ़ी, बल्कि खिलाड़ियों की जिंदगी में आईपीएल से जमकर पैसा बरसा, तो इनकी लाइफ स्टाइल भी पूरी तरह बदल गई. नए दौर के ये नए खिलाड़ी मैदान पर दमदार प्रदर्शन करते हैं, तो मैदान के बाहर जिंदगी भी खुलकर जीते हैं. हालिया उदाहरण के रूप में आप लेफ्टी पेसर अर्शदीप सिंह को देख सकते हैं. अर्शदीप ने कुछ समय पहले टैटू के जरिए जब मॉडल और पंजाबी अभिनेत्री समरीन कौर के साथ काफी पहले से चले आ रहे रिश्ते पर स्टाइल में 'मुहर' लगाई, तो ये दोनों सोशल मीडिया पर खासे चर्चा में रहे थे. जब भी ये दोनों एक साथ दिखाई पड़ते हैं, तो फैंस का ध्यान खींचते हैं. फिर चाहे ये सोशल मीडिया हो या फिर पब्लिक प्लेस. और अब अर्शदीप का गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया के जरिए भेजा गया छोटा सा मैसेज फैंस के बीच चर्चा में है. जैसे ही इस तेज गेंदबाज ने मैसेज पोस्ट किया, इसने वायरल होने में देर नहीं लगाई.

अर्शदीप और कौर हाल ही में एशियाई खेलों के दौरान जापान में थे, जहां यह तेज गेंदबाज भारत की स्वर्ण पदक विजेता पुरुष क्रिकेट टीम का हिस्सा था. इस जोड़े ने टूर्नामेंट के दौरान नागोया से तस्वीरें भी साझा कीं, जिसमें 28 सितंबर को नागोया कैसल के सामने एक पोस्ट भी शामिल है, लेकिन अब यह फैंस के बीच चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि अब कुछ दिन पहले पोस्ट किए मैसेज के जवाब में

इस पोस्ट का कैप्शन था, 'कोन्निचिवा, शी माई दिवा.' कोन्निचिवा एक जापानी अभिवादन है जिसका अर्थ "नमस्ते" या "सुप्रभात" है. अर्शदीप ने अब कौर की नवीनतम इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक टिप्पणी के रूप में उसी चार-शब्द वाले तुकबंदी वाले संदेश का उपयोग किया है. इस टिप्पणी को 24 घंटे से भी कम समय में लगभग 3,000 लाइक्स मिल चुके हैं.

अर्शदीप और कौर ने जुलाई में अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर इंस्टाग्राम पर साझा किया. भारत के तेज गेंदबाज ने 26 जुलाई को कौर के साथ दो तस्वीरें साझा कीं और पोस्ट को कैप्शन दिया "माई पर्सन", जिससे उनके रिश्ते को लेकर हफ्तों से चल रही अटकलें खत्म हो गईं थीं.

इस जोड़े की जापान यात्रा तब हुई जब अर्शदीप ने एशियाई खेलों में भारत को पुरुष क्रिकेट स्वर्ण पदक दिलाने में मदद की. धीमी पिचों पर स्पिनरों को प्राथमिकता देने के कारण वह श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल या पाकिस्तान के खिलाफ स्वर्ण पदक मैच में शामिल नहीं हुए थे. अर्शदीप अब भारत वापस आ गए हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला में अंतरराष्ट्रीय एक्शन में लौट आए हैं. 6 अक्टूबर को लखनऊ में खेले गए पहले टी20 मैच में उन्होंने चार ओवर में 34 रन देकर एक विकेट लिया, जब भारत ने 1-0 की बढ़त हासिल करने के लिए आठ विकेट से जीत दर्ज की थी.