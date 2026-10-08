वैभव सूर्यवंशी ने दूसरे T20I से पहले नेट्स में मचाया कोहराम, शॉट्स देख दंग रह गए फैंस

श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया शुक्रवार को रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में पांच मैचों की T20I सीरीज के दूसरे मैच में शाई होप की वेस्टइंडीज़ टीम का सामना करेगी. मैच से पहले वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. बेशक अभी उनका बल्ला शांत है, लेकिन बल्लेबाजी का अंदाज नहीं बदला है. शुक्रवार को रांची में दूसरे T20I से पहले भारत के प्रैक्टिस सेशन के दौरान यह युवा बैटिंग सेंसेशन आकर्षण का केंद्र बना रहा. उसने एक जबरदस्त नेट सेशन के दौरान बार-बार गेंदों को बाउंड्री के पार भेजा.

दरअसल, वेस्टइंडीज के खिलाफ मौजूदा टी-20 सीरीज में अनुभवी ओपनर संजू सैमसन के ओपनिंग स्पॉट पर होने के कारण, सूर्यवंशी को अभी अपनी बारी का इंतजार करना होगा. लेकिन बिहार के इस युवा बल्लेबाज ने अपनी अटैकिंग बैटिंग की एक और झलक दिखाई, जिसने उन्हें भारतीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले युवा बल्लेबाजों में से एक बना दिया है.

सूर्यवंशी के शॉट देखते रह गए दर्शक

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सूर्यवंशी का बार-बार बाउंड्री के पार छक्के-चौके लगाना वहां मौजूद पुलिसकर्मियों, दर्शकों और मीडिया के लोगों का ध्यान खींच रहा था. हर बड़े शॉट को दिलचस्पी के साथ देखा जा रहा था, क्योंकि यह युवा खिलाड़ी भारत के स्थापित खिलाड़ियों के साथ प्रैक्टिस करने के बावजूद बिना किसी हिचकिचाहट के खेल रहा था. सूर्यवंशी की जबरदस्त बैटिंग इस सेशन की खास बातों में से एक थी. इस युवा खिलाड़ी ने बार-बार बाउंड्री लगाई और गेंदों को स्टैंड्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल के बगल में लगे साइट-स्क्रीन की तरफ भेजा.

15 साल के खिलाड़ी को भले ही अभी प्लेइंग XI में मौका न मिला हो, लेकिन ऐसे सेशन उस निडर अंदाज की झलक दिखाते हैं जिसने उन्हें एक दिलचस्प खिलाड़ी बना दिया है. फिलहाल, बिहार का यह युवा खिलाड़ी संजू सैमसन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के मुकाबले प्राथमिकता क्रम में पीछे है, लेकिन इतनी आसानी से बाउंड्री पार करने की उनकी काबिलियत ने यह पक्का किया कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान उन पर सबकी नजरें टिकी रहें. सीनियर भारतीय टीम के साथ हर मौका वैभव को माहौल से परिचित होने और स्थापित खिलाड़ियों के साथ सीखने का एक और अवसर देता है.

टीम इंडिया के लिए चोट की कोई चिंता नहीं है और वे दूसरे मैच के लिए भी वही कॉम्बिनेशन बनाए रख सकते हैं. अपने डेब्यू मैच में तीन विकेट लेने वाले नमन धीर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी के साथ एक उपयोगी अतिरिक्त विकल्प जोड़ते हैं. बल्लेबाजी में टीम के पास बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं. अगर वे कुछ बदलाव करना चाहें, तो मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को मौका मिल सकता है, क्योंकि मयंक पहले मैच में थोड़े महंगे साबित हुए थे.

भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, नमन धीर, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई, नितीश कुमार रेड्डी, वैभव सूर्यवंशी, प्रिंस यादव.



वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिम्रोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, मैथ्यू फोर्डे, शमर स्प्रिंगर, अकील होसेन, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, अमीर जांगू, क्वेंटिन सैम्पसन.

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