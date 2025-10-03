विज्ञापन
KL Rahul New Celebration: केएल राहुल 192 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए. सलामी बल्लेबाज अपनी पारी में 12 चौके लगाए. केएल राहुल का मैदान पर एकमात्र अन्य टेस्ट शतक दिसंबर 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ आया था

Athiya Shetty, IND vs WI: केएल राहुल के'सीटी मार' सेलिब्रेशन ने मचाई धूम, वाइफ अथिया शेट्टी ने 4 शब्द में ऐसा क्या कह दिया
KL Rahul Century, IND vs WI 1st Test day 2, केएल राहुल का शानदार शतक
  • केएल राहुल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में चल रहे पहले टेस्ट में अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक बनाया.
  • राहुल ने 192 गेंदों में 100 रन बनाए और अपनी पारी में 12 चौके लगाए.
  • केएल राहुल ने शतक पूरा करने के बाद सीटी मारकर जश्न मनाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ.
KL Rahul's wife reaction viral: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल टेस्ट करियर का 11वां शतक अपने नाम करने में सफल रहे हैं. राहुल लंच के बाद 100 रन की पारी खेलने के बाद आउट हुए. बता दें कि राहुल ने शतक के बाद जिस अंदाज में जश्न मनाया है, उसकी चर्चा हो रही है. केएल राहुल ने शतक बनाकर 'सीटी मार' जश्न मनाया जिसका वीडियो वायरल है. वहीं, राहुल की वाइफ अथिया शेट्टी ने भी अपने पति के शतक पूरा होने पर रिएक्ट किया है. केएल के  'सीटी मार' जश्न की तस्वीर शेयर कर अथिया ने लिखा, "उनके सर्वश्रेष्ठ के लिए सर्वश्रेष्ठ". अथिया का अपने पति के लिए इस तरह से रिएक्ट करना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

3211 दिन के बाद केएल राहुल ने भारत में बनाया शतक 

केएल राहुल 192 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए. सलामी बल्लेबाज अपनी पारी में 12 चौके लगाए. केएल राहुल का मैदान पर एकमात्र अन्य टेस्ट शतक दिसंबर 2016 में चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ आया था. बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम को अपना ही फैसला भारी पड़ा. यह टीम पहली पारी में सिर्फ 44.1 ओवर ही खेल सकी. मेहमान टीम महज 162 रन पर सिमट गई.

50 रन बनाकर आउट हुए शुभमन गिल 

केएल राहुल ने यहां से कप्तान शुभमन गिल के साथ 98 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया.  गिल 100 गेंदों में 5 चौकों के साथ 50 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा जायसवाल 36 रन बनाकर आउट हुए. 

