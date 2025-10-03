IND vs WI: केएल राहुल ने शतक ठोक रचा इतिहास, रोहित शर्मा का महारिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली

KL Rahul record, IND vs WI 1st Test : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट में केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की और अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक ठोक इतिहास रच दिया. साथ ही राहुल 10 टेस्ट शतक लगाने वाले भारत के चौथे ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर राहुल ने रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. बतौर ओपनर रोहित ने टेस्ट में 9 शतक लगाए थे. वहीं, गौतम गंभीर ने बतौर ओपनर बल्लेबाज टेस्ट में 9 शतक लगाए हैं, वहीं, टेस्ट मे ंबतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम है.

सबसे ज्यादा टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय सलामी बल्लेबाज़

33: गावस्कर (203 पारियां)

22: सहवाग (168 पारियां)

12: विजय (100 पारियां)

10: केएल राहुल (94 पारियां)

09: गंभीर (101 पारियां)

09: रोहित (66 पारियां)

अपनी शतकीय पारी के दौरान केएल राहुल ने इसके अलावा एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. केएल राहुल टेस्ट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले पांचवें भारतीय ओपनर बन गए हैं. केएल राहुल का यह 26, 50+ स्कोर है. वहीं, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत की ओर से सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर बनाने वाले ओपनर सुनील गावस्कर हैं. गावस्कर ने अपने टेस्ट करियर में 75 बार 50+ स्कोर करने का कमाल किया है. वहीं, सहवाग ने 51 बार ऐसा कारनाा अपने टेस्ट करियर में करने में सफल रहे हैं.

टेस्ट में सर्वाधिक 50+ स्कोर बनाने वाले भारतीय ओपनर

75 - सुनील गावस्कर (203 पारी)

51 - वीरेंद्र सहवाग (168 पारी)

31 - गौतम गंभीर (101 पारी)

27 - मुरली विजय (100 पारी)

26* - केएल राहुल (94 पारी)

इसके साथ-साथ केएल राहुल WTC में भारतीय ओपनर बल्लेबाज़ों की ओर से सर्वाधिक 50+ स्कोर करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं. राहुल ने अबतक 11 बार WTC 50+ स्कोर करने में सफलता हासिल कर ली है.

WTC में भारतीय ओपनर बल्लेबाज़ों की ओर से सर्वाधिक 50+ स्कोर

18 - यशस्वी जायसवाल (47 पारी)

17 - रोहित शर्मा (66 पारी)

11* - केएल राहुल (44 पारी)

8 - मयंक अग्रवाल (31 पारी)

6 - शुभमन गिल (29 पारी)

1 - चेतेश्वर पुजारा (3 पारी)

1 - पृथ्वी शॉ (6 पारी)

केएल राहुल ने कपिल देव के अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी की

आखिरी बार अहमदाबाद में किसी टेस्ट मैच की दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक 4 मार्च, 1987 को बना था. कपिल देव उस समय मैदान पर उतरे थे जब भारत पहली पारी में पाकिस्तान के 395 रनों का पीछा करते हुए 246/6 पर था. कपिल ने नाबाद 50 रनों की पारी खेलकर भारत को 323 रनों तक पहुंचाया और मैच ड्रॉ रहा था.

मैच में राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में राहुल ने 197 गेंद का सामना किया और 12 चौके लगाए.