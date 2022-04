IPL: पैट कमिंस ने बल्ले से मचाया कोहराम, 6 गेंद में कूट दिए 35 रन, गेंदबाज के उड़े होश- Video

दरअसल जब कमिंस क्रीज पर उतरे थे तो केकेआर को जीत के लिए 41 गेंद पर 61 रनों की जरूरत थी. ऐसे में केकेआर की पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी करने डेनियल सैम्स (Daniel Sams) आए. इसके बाद जो हुआ उसने फैन्स और क्रिकेट पंडित को रोमांच के सागर में गोते लगाने पर मजबूर कर दिया. इस ओवर में कमिंस ने 4 छक्के और 2 चौके लगाए, यही नहीं नो बॉल पर 2 रन भी बने. इस तरह से इस ओवर में 35 रन कमिंस ने बटोर कर केकेआर को जीत दिला दी.

सैम्स के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में शर्मनाक गेंदबाजी रिकॉर्ड में अब सैम्स का भी नाम शामिल हो गया है. बता दें कि सैम्स द्वारा फेंका गया यह ओवर आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे महंगा ओवर हैं. वैसे, आईपीएल में सबसे महंगा ओवर करने का रिकॉ़र्ड प्रशांत परमेश्वरन के नाम हैं. साल 2011 में आरसीबी के खिलााफ प्रशांत परमेश्वरन के ओवर में 37 रन पड़े थे. इसके बाद हर्षल पटेल के खिलाफ जडेजा ने 37 रन आईपीएल 2021 में बनाए थे. अब सैम्स के खिलाफ कमिंस ने 35 रन बटोरकर धमाका कर दिया है. कमिंस ने तूफानी पारी खेल लूट लिया दिल तो रसेल की खुशी का ठिकाना न रहा, करने लगे 'Monkey dance' - Video

IPL के सबसे महंगे ओवर

37 पी परमेश्वरन Vs आरसीबी बेंगलुरु 2011

37 हर्षल पटेल Vs सीएसके मुंबई डब्ल्यूएस 2021

35 डेनियल सैम्स Vs केकेआर पुणे 2022 *

33 रवि बोपारा Vs केकेआर कोलकाता 2010

33 परविंदर अवाना Vsसीएसके मुंबई डब्ल्यूएस 2014

KKR vs MI: पैट कमिंस ने मुंबई इंडियंस को लूटा, इतिहास रचते हुए की बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

