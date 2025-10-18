भारतीय महिला क्रिकेटर किरण नवगिरे का टी-20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे तेज शतक लगाकर रचा इतिहास

Who is Kiran Navgire: भारत की महिला क्रिकेटर किरण नवगिरे ने इतिहास रच दिया है. भारतीय महिला क्रिकेटर किरण नवगिरे महिला टी-20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली बैटर बन गई है. महिला टी20 ट्रॉफी में नवगिरे ने 34 गेंद पर सेंचुरी लगाकर इतिहास रच दिया. किरण नवगिरे ने ऐसा कर न्यूज़ीलैंड की सोफी डिवाइन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनके नाम महिला टी20 में सबसे तेज़ शतक का रिकॉर्ड बनाया था. उन्होंने यह उपलब्धि सिर्फ़ 36 गेंदों में हासिल की थी. ​​उनका रिकॉर्ड तोड़कर, नवगिरे ने अपने जीवन का एक अनोखा प्रदर्शन किया और अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया. बता दें कि नवगिरे ने 34 गेंदों में शतक लगाया और 35 गेंदों पर 106 रनों की तूफानी पारी खेलकर दुनिया को हैरान कर दिया. इस पारी की बदौलत महाराष्ट्र ने नागपुर में पंजाब को आठ ओवर पहले ही हरा दिया.

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 17, 2025

कौन है किरण नवगिरे

महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मिरे की रहने वाली किरण नवगिरे ने पहली बार 2022 महिला टी20 ट्रॉफी में नागालैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था. उस टूर्नामेंट के दौरान, उन्होंने 35 छक्के लगाए और अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 162 रन की पारी के साथ टी20 मैच में 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं थी.

उन्होंने साल 2022 में चेस्टर-ले-स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए टी20I में डेब्यू किया, लेकिन महिला एशिया कप के बाद से राष्ट्रीय टीम के लिए नहीं खेली हैं. अपने 6 टी20I मैचों भारत के लिए खेल चुकी हैं. नवगिरे एमएस धोनी को अपना आदर्श मानती हैं और अपनी पावर-हिटिंग क्षमताओं का श्रेय बचपन में अपने परिवार के खेत में काम करने और कई खेलों में भाग लेने के अनुभवों को देती हैं. महिला प्रीमियर लीग में, वह यूपी वारियर्स के लिए खेलती हैं. महिला प्रीमियर लीग में उनके नाम अबतक 24 पारियों में 140.13 की स्ट्राइक रेट से 419 रन बनाए हैं, हालांकि उनका औसत 18 से कम है.