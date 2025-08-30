कीरोन पोलार्ड का टी20 क्रिकेट में धमाका, किया ऐसा कारनामा, जिसे देख पूरी दुनिया दहली

Kieron Pollard Created History: कीरोन पोलार्ड ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 फॉर्मेट में 14000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. यह बड़ी उपलब्धि उन्होंने सीपीएल 2025 में बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ शिरकत करते हुए हासिल की है. जारी सीजन का 16वां मुकाबला 29 अगस्त 2025 को ट्रिनबागो नाइट राइडर्स और बारबाडोस रॉयल्स के बीच तरौबा में खेला गया. जहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बारबाडोस रॉयल्स की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाने में कामयाब हुई थी. विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 179 रनों के लक्ष्य को ट्रिनबागो की टीम ने 17.5 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए कॉलिन मुनरो ने 67, जबकि चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन ने 65 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए पोलार्ड ने नाबाद 19 रनों का योगदान दिया. जिसके साथ ही उनके कुल टी20 रनों की संख्या भी 14000 हो गई.

टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में उनसे आगे अब केवल उनके ही पूर्व साथी खिलाड़ी क्रिस गेल हैं. जिन्होंने 2005 से 2022 के बीच कुल 463 टी20 मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच 455 पारियों में 36.22 की औसत से 14562 रन बनाने में कामयाब रहे.

- 14000 runs.

- 322 wickets.



Kieron Pollard becomes the 2nd batter after Chris Gayle to complete 14,000 runs in T20s - One of the Greats ever. 🙇 pic.twitter.com/vllJO4DOZa — Johns. (@CricCrazyJohns) August 30, 2025

गेल के बाद टी20 फॉर्मेट में 14000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी पोलार्ड हो गए हैं. 2006 से खबर लिखे जाने तक उन्होंने 712 टी20 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच उनके बल्ले से 633 पारियों में 14000 रन निकले हैं. टी20 फॉर्मेट में उनके बल्ले से एक शतक और 64 अर्धशतक अब आए आए हैं.

यह भी पढ़ें- 'दोनों के ऊपर केस...', 'स्लैपगेट' का VIDEO आया सामने तो भड़क उठीं श्रीसंत की पत्नी, सुनाई खरी खोटी

