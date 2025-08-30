'दोनों के ऊपर केस...', 'स्लैपगेट' का VIDEO आया सामने तो भड़क उठीं श्रीसंत की पत्नी, सुनाई खरी खोटी

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क एवं आईपीएल के संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के बीच दिलचस्प बातचीत हुई है. यहां तक तो ठीक था. मगर इस बातचीत के दौरान ललित ने 'स्लैपगेट' कांड का वीडियो साझा कर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. कई लोगों का मानना है कि दोनों खिलाड़ी अपने जीवन में अब काफी आगे निकल चुके हैं. उनका अपना परिवार है. ऐसे में इन सब चीजों से उनका जीवन प्रभावित हो सकता है. ऐसा ही कुछ विचार श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी का भी है. 17 साल पुराने वीडियो के सामने आने के बाद वह आग बबूला हो गई हैं.

पूर्व क्रिकेटर की पत्नी ने ललित मोदी और क्लार्क को लताड़ते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है, 'ललित मोदी और माइकल क्लार्क आपको शर्म आनी चाहिए. लोकप्रियता और व्यूज के लिए 2008 की घटना को सामने ला रहे हैं. श्रीसंत और हरभजन अपने जीवन में काफी आगे बढ़ चुके हैं. वे दोनों अब पिता हैं. ऐसे में पुराने घाव को फिर से कुरेदना अमानवीय और घिनौना कार्य है.'

अपनी बात को बढ़ाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा पुरानी यादों को भुलाकर श्रीसंत एक नई पारी का आगाज कर चुके हैं. मगर इस तरह की हरकतों से परिवार को फिर से पुराने जख्मों का सामना करना पड़ रहा है.

उन्होंने कहा, 'यह केवल खियालड़ियों को ही नहीं बल्कि मासूम बच्चों को भी चोट पहुंचा रहा है. बिना कोई गलती के उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा रहा है.'

भुवनेश्वरी ने कहा, 'इस घटिया कार्य के लिए आप दोनों के ऊपर केस होना चाहिए. कोई भी वीडियो श्रीसंत से उनकी गरिमा नहीं छिन सकती है. किसी के परिवार या उनके बच्चों को क्षति पहुंचाने से पहले ईश्वर से डरें.'

