कीरोन पोलार्ड का T20 में तहलका, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, दुनिया के इकलौते खिलाड़ी बने

Kieron Pollard 300 sixes World Record: शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, इस कहावत को कीरोन पोलार्ड ने सच साबित कर दिया है. वेस्टइंडीज के दिग्गज कीरोन पोलार्ड ने टी-20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. कीरोन पोलार्ड इस समय इंटरनेशनल टी20 लीग खेल रहे हैं. पोलार्ड ने दुबई कैपिटल्स के खिलाफ लो-स्कोरिंग मैच में एक ओवर में 4 छक्के लगाए और 30 रन की पारी खेली, और MI एमिरेट्स को 8 विकेट से जीत दिलाई. अपनी 30 रन की पारी के दौरान पोलार्ड ने बतौर कप्तान टी-20 में 300 छक्के लगाने का कमाल कर दिखाया. पोलार्ड टी-20 क्रिकेट में बतौर कप्तान 300 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन ग एहैं.

Stat Alert 🚨



Kieron Pollard becomes the first player in history to smash 300 sixes as captain in T20s 🔥💥

A landmark moment for one of the format's greatest leaders and power-hitters.#AllInForCricket #WhereTheWorldPlays pic.twitter.com/PDJr4PyDnQ — International League T20 (@ILT20Official) December 27, 2025

बतौर कप्तान T20 में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी

खिलाड़ी छक्के मैच कीरोन पोलार्ड 304 209 फाफ डु प्लेसिस 286 210 एमएस धोनी 281 331 रोहित शर्मा 273 225 विराट कोहली 227 193

38 साल के पोलार्ड ने 2024 की चैंपियन टीम को अब तक लगभग बिना किसी गलती के कैंपेन में लीड कर रहे हैं. , जिसमें 10 मैचों में सात जीत शामिल हैं. वह अपने ताज में एक और T20 टाइटल जोड़ना चाहेंगे, इसके अलावा पोलार्ड पहले ही T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा टाइटल जीतने वाले खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बना चुके हैं.

एक ओवर में 30 रन, पोलार्ड ने मचाई खलबली

पोलार्ड ने दुबई कैपिटल्स (Dubai Capitals) के खिलाफ 31 गेंदों पर नाबाद 44 रनों की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी में पोलार्ड ने बाएं हाथ के स्पिनर वकार सलामखिल (Waqar Salamkheil) को एक ओवर में 30 रन ठोके जिसका वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है. एमआई एमिरेट्स ने मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की थी. दुबई कैपिटल्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 122 रन बनाए थे जिसके बाद

MI के सामने जीत हासिल करने के लिए 123 रनों का लक्ष्य था जिसे उन्होंने सिर्फ 16.4 ओवर में हासिल कर लिया.