"उन्हें अगले 10 साल खेलना चाहिए..." रोहित शर्मा को लेकर CSK स्टार ने कही बड़ी बात

Khaleel Ahmed Big on Rohit Sharma: टी20 वर्ल्ड कप 2027 में क्या रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर सवाल बना हुआ है. कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि एशिया कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से रोहित संन्यास ले सकते हैं. रोहित शर्मा पहले ही टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. दूसरी तरफ रोहित शर्मा की हाल ही में एक फोटो काफी वायरल हुई थी, जिसमें वह काफी फिट लग रहे हैं. रोहित ने हाल ही में एनसीए में फिटनेस टेस्ट भी पास किया है. रोहित शर्मा को लेकर कहा जाता है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं. वहीं अब खलील अहमद, जो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल चुके हैं, उन्होंने कहा है कि रोहित अगले 10 साल भी खेलते रह सकते हैं और उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए.

रेवस्पोर्ट्स से बात करते हुए खलील अहमद ने कहा है कि रोहित शर्मा को अगले 10 साल तक संन्यास नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके जैसा खिलाड़ी काफी कम होते हैं. खलील ने कहा,"मुझे लगता है कि रोहित भाई को आने वाले 10 साल भी खेलना चाहिए. अगर इंडियन क्रिकेट का कुछ होना है तो."

खलील अहमद ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर कहा कि वह खराब प्रदर्शन पर खिलाड़ियों से बात करते हैं और यह उन्हें खास बनाता है. खलील ने कहा,"जब 2019 में हम राजकोट में खेल रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थी, वो मेरे रूम में आ गए थे मैच के बाद, मेरा मैच अच्छा नहीं गया था, एक ही विकेट मिला था, कोई 30 या 35 रन पड़े थे. हम लोग स्टेडियम से निकल रहे थे, सारा ड्रेसिंग रूम खाली हो गया था और वो मेरे अकेले से बात कर रहे थे. जब मैं बाहर निकल रहा था, तो रोहित भाई के फैंस पूरा चिल्ला रहे थे. तो उन्होंने मुझे बोला कि खलील यह सब तेरे लिए होना चाहिए, तुझे ऐसे सोचना है."

खलील अहमद ने आगे कहा,"मैच खत्म हो गया उसके बाद इतनी मीटिंग हैं, इतनी चीजें हैं, कौन खलील, मतलब ठीक है, हो जाता है. लेकिन मेरे रूम में आना मुझे समझाना, मेरे से बताना, वो ख्वाब दिखाना कि खलील तुझे ऐसे भी सोचना है कि ये फेंस तेरे लिए होना चाहिए और तेरे अंदर जो काबिलियत है तुझे खुद को नहीं पता है. हमेशा उनका यही था कि तेरे अंदर जो एबिलिटी है तुझे नहीं पता है. वो हमेशा मेरे को गाइड करते थे और जो मुझे दूसरों को जब वो गाइड करते थे. ऐसे मेरे को जैसे कर रहे हैं वैसे ही मैंने देखा है कि ऋषभ को भी कर रहे हैं. तो ऐसा लगता था कि क्या आदमी है क्या कप्तान है."

