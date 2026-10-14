कीमो पॉल ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ T20I में 5 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने, पहले के नाम 6 विकेट

शाई होप के शानदार शतक के बाद कीमो पॉल ने मैच जिताऊ पांच विकेट लेकर भारत के लक्ष्य का पीछा करने के प्रयास को ध्वस्त कर दिया, जिससे वेस्टइंडीज ने बुधवार को चौथे टी20 इंटरनेशनल में 24 रन से जीत हासिल की और बेंगलुरु में सीरीज का निर्णायक मुकाबला तय कर दिया. पॉल ने 4-0-41-5 के आंकड़े दर्ज किए, जो टी20 इंटरनेशनल में उनका दूसरा पांच-विकेट हॉल था. इससे पहले उन्होंने 2018 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 5/15 विकेट लिए थे. उनके निर्णायक स्पेल ने मेहमान टीम को होप के नाबाद शतक के दम पर बनाए गए 247/3 के विशाल स्कोर का बचाव करने और पांच मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर करने में मदद की. भारत की पारी 19.3 ओवर में 223 रन पर सिमट गई.

काम नहीं आई सैमसन की हाफ-सेचुरी

भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए धमाकेदार शुरुआत की, जिसमें संजू सैमसन ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों पर अटैक किया. ओपनर ने सिर्फ 23 गेंदों में 56 रन बनाए, जिसमें छह चौके और चार छक्के शामिल थे, जिससे मेजबान टीम चार ओवर में बिना किसी नुकसान के 60 रन तक पहुंच गई. सैमसन ने सिर्फ 20 गेंदों में अपनी हाफ-सेचुरी पूरी की, लेकिन पॉल ने पांचवें ओवर में ओपनर और ईशान किशन को जल्दी-जल्दी आउट करके मैच का रुख बदल दिया. सैमसन को शिमरोन हेटमायर ने कैच किया, जबकि किशन तीन गेंदों में छह रन बनाकर आउट हुए, जिससे भारत का स्कोर 69/2 हो गया.

T20I में भारत के खिलाफ 5 विकेट लेने वाले खिलाड़ी

6/17 - ओबेद मैककॉय (वेस्टइंडीज), बासेटेरे- साल 2022

5/41 - कीमो पॉल (वेस्टइंडीज), हैदराबाद, ,साल 2026

श्रेयस अय्यर ने पारी को संभालने की कोशिश की लेकिन शमर स्प्रिंगर की गेंद पर 11 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हो गए. अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 24 गेंदों में 29 रन बनाए (तीन चौके और एक छक्का), भी अपनी अच्छी शुरुआत को बड़े योगदान में नहीं बदल पाए. इसके बाद गुडाकेश मोटी ने 12वें ओवर में दो महत्वपूर्ण विकेट लिए, अभिषेक और नमन धीर को आउट किया; नमन धीर गोल्डन डक पर स्टंप आउट हुए. मोटी ने 2-0-13-2 के आंकड़े के साथ गेंदबाजी की, जिससे भारत 132/5 पर संघर्ष करने लगा और घरेलू टीम पर दबाव बढ़ गया.

तिलक वर्मा और नितीश कुमार रेड्डी ने भारत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जोरदार पलटवार किया. इस जोड़ी ने सिर्फ 26 गेंदों में 59 रन जोड़े, जिसमें तिलक ने 25 गेंदों पर 43 रन और रेड्डी ने 20 गेंदों पर 41 रन बनाए. रेड्डी ने 16वें ओवर में शमार जोसेफ का सामना किया और एक चौका और दो छक्के लगाकर उस ओवर में 21 रन बटोरे, जिससे भारत का स्कोर 189/5 हो गया. जीत के लिए जरूरी रन-रेट अभी भी हासिल किया जा सकता था, इसलिए इस साझेदारी ने कुछ समय के लिए मैच का पासा पलटने की उम्मीद जगाई.

पॉल ने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों का किया शिकार

रोमारियो शेफर्ड ने 17वें ओवर में इस साझेदारी को तोड़ा और रोवमैन पॉवेल के हाथों कैच कराकर तिलक को आउट किया. इसके बाद पॉल ने लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट करना शुरू किया. उन्होंने लगातार गेंदों पर रेड्डी और प्रिंस यादव को पवेलियन भेजा और फिर अक्षर पटेल को तीन रन पर आउट करके अपने पांच विकेट पूरे किए, जिससे भारत का लक्ष्य का पीछा करने का प्रयास लड़खड़ा गया.

रिटायर्ड आउट हुए अर्शदीप सिंह

भारत की चुनौती 19.4 ओवर में खत्म हो गई. अर्शदीप सिंह, जिन्होंने चार गेंदों पर पांच रन बनाए थे, को आखिरी ओवर में जोसेफ की एक तेज़ शॉर्ट गेंद उनके बाएं बाइसेप्स पर लगी. इलाज के बाद वे मैदान से बाहर चले गए और स्कोरकार्ड में उन्हें 'रिटायर्ड आउट' दर्ज किया गया.

होप ने आखिरी गेंद पर छक्का लगातार पूरा किया शतक

इससे पहले, भारत के गेंदबाजी चुनने के बाद होप ने 50 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की शानदार पारी खेलकर वेस्टइंडीज को 247/3 के स्कोर तक पहुंचाया. उन्होंने पारी की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया. यह उनका तीसरा T20 इंटरनेशनल शतक और इस सीरीज़ का दूसरा शतक था. होप ने पावरप्ले के दौरान खास तौर पर अटैकिंग बल्लेबाजी की, जिससे वेस्टइंडीज ने पहले छह ओवरों में 79/1 का स्कोर बना लिया. यह T20I में भारत के खिलाफ उनका संयुक्त रूप से सबसे बड़ा पावरप्ले स्कोर था. मेहमान टीम ने 7.4 ओवर में 100 रन पूरे किए, जो इस फॉर्मेट में भारत के खिलाफ किसी टीम द्वारा सबसे तेज़ शतक तक पहुंचने के रिकॉर्ड की बराबरी थी.

शेरफेन रदरफोर्ड ने 26 गेंदों पर नाबाद 49 रन बनाकर पारी को शानदार ढंग से खत्म किया और होप के साथ मिलकर सिर्फ़ 43 गेंदों में 91 रन जोड़े. शिमरॉन हेटमायर ने 12 गेंदों पर 33 रन बनाए, जबकि रोवमैन पॉवेल ने 17 गेंदों पर 24 रन बनाए. भारतीय गेंदबाज़ों को इस ज़बरदस्त हमले को रोकने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा; मयंक यादव और अर्शदीप सिंह, दोनों ने ही 52-52 रन लुटाए. वेस्टइंडीज़ ने 17 छक्के लगाए और 17 एक्स्ट्रा रनों का फ़ायदा उठाकर एक मज़बूत स्कोर खड़ा किया, जिससे शनिवार को बेंगलुरु में होने वाला मुक़ाबला 'करो या मरो' वाला बन गया है.

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